【綠債2023】本周三綠債首掛 專家籲倘低見99.5元宜撈貨收息

▲ 明天綠債暗盤出場，周三正式掛牌

第2批零售綠債 （新上市編號：04273） 將於明天（10月10日）在富途證券（美：FUTU）、輝立證券，以及耀才證券 （01428） 暗盤出場，本周三（11日）在港交所 （00388） 正式掛牌。專家以美息仍未見頂為由，料新一批綠債仍有機會跌破100元面值的底價，若低見99.5元時，不妨撈底博長揸收息。

市料綠債首掛造價介乎99.5元至102元

綠債 掛牌日期 首掛收市價 首掛最低價 首掛最高價 全日總成交額 成交量 今天收市價 票面息 新綠債 （04273） 10月11日 100.2元* 99.5元* 102元* 不適用 不適用 不適用 4.75厘 首批綠債 （04252） 去年5月19日 99.7元 99.55元 99.95元 12.86億元 1290萬份（佔發行規模約6.45%）** 96.5元（到期孳息率4.7厘） 2.5厘 *第2批綠債的造價估計綜合致富、信誠及耀才證券估計 **去年首掛的總成交未計銀行的OTC場外交易

致富證券董事暨證券業部主管郭家安回應本報查詢指，綠債首掛的高低價料介乎99.5元至100.2元左右，皆因港股市況低迷，疊加市料美國仍再加息0.25厘，兼且預期高利率橫行一段長時間，皆影響綠債的承接力，散戶或對外圍的宏觀大局不太理解，寧輸少少斬䌫。

首批綠債遇美加息周期 首掛即破發

郭家安拆新綠債仍有機破發的底蘊，參考去年5月上市的首批綠債 （04252） ，其時美國剛展開加息周期，10年期美債孳息率直逼3厘，較舊綠債2.5厘墊底息高，機構大戶遂轉吼美債，累舊綠債首掛破發，收報99.7元，跌0.3%。

如今美息已加至5.5厘，適逢憂華府停擺等，上周30年美債息更突破5厘，創16年新高，較新綠債4.75厘包底息高，眼下更因以巴動盪等，料避險資金湧入美元美債。

專家對綠債追揸沽建議：

名嘴陳永陸：若綠債低見99.5元宜加注掃貨，衝上102元至103元趁高獲利，因市料明年美國掉頭減息將利債價（渣打預計明年次季聯儲局開始減、滙豐（HSBC）料明年第3季起兩次累削0.5厘）

致富證券董事暨證券業務部主管郭家安：料綠債破底低見99.5元，具值博率可撈底長揸，因其年回報約近5厘

凱基亞洲投資策略部助理副總裁莫偉民：首掛料不會穿底，若跌至99元宜低吸

輝立證券企業融資經理：估計波幅約在100元至100.25元

信誠證券聯席董事張智威：料綠債首掛的造價約100.5元；該行特設回收價優惠，以本周三的開市價到下午3時50分的平均造價釐定回購價

耀才證券行政總裁許繹彬：料守穩底價，最高102元

不過，放眼長線，業界相信綠債乏升值潛力，畢竟這3年本港通脹保持低企。上商研究部主管林俊泓預期，今年CPl只升1.9%，明年及2025年皆料錄得2.3%漲幅；星展香港經濟師謝家曦料今明兩年的CPI升2%，遠較綠債保證年回報4.75厘低。

惟早前兩位學者以理論推算，大膽預估綠債高見106元，分別為浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才，以及冠域商業及經濟研究中心主任關焯照。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪