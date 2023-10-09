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【文化商圈】人流同比升7成、銷售同比增4成　K11商場黃金周丁財兩旺

商業 16:11 2023/10/09

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在文藝活動及人氣國際品牌帶動下，K11集團旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall在「十一黃金周」長假期表現強勁，人流比去年同期急升超過70%， 整體銷售同比增長超過40%。

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K11集團獨創「文化商圈」商業模式，將文化與商業結合，成功吸納顧客及人氣國際品牌進駐。通關後首個中秋節及「十一黃金周」長假期，K11 MUSEA及K11 Art Mall，人流比去年同期急升超過70%，再創開業以來歷史新高；整體銷售同比亦增長超過40%。

K11 MUSEA在長假期間舉辦多場文化藝術活動，吸引大量市民及旅客到訪，包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」，以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽《愛痕與無盡冒險》等。本年度Digital Art Fair下周起將於K11 MUSEA舉行，為該展覽首次在九龍區舉行。

除了精彩的文化藝術活動，K11 MUSEA亦致力提供多元化且優質的商戶組合，持續引進不同類別的品牌，提供集購物、餐飲和文化體驗於一身的獨特體驗，包括著名運動休閒服裝品牌Lululemon K11 MUSEA 專門店、始創於巴黎的經典時裝品牌Balmain期間限定Pop-up、由曾獲Drinks World雜誌選為香港及澳門區最佳25位調酒師主理之Speakeasy酒吧Red Room，均會於十月在K11 MUSEA開幕。

K11 集團預料零售市道將持續暢旺，估計年終前顧客的消費意慾及消費金額將進一步上升，將持續升級商戶組合，迎接節日消費旺季。

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責任編輯：李智賢

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