落8號波即入市　星凱‧堤岸一房631.9萬沽

中洲置業旗下沙田火炭星凱‧堤岸已開始入伙，新近開展新一輪銷售，並於風暴期間錄得新成交。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，儘管天氣不穩，亦無阻買家入市，星凱‧堤岸在八號風球除下後即錄成交，售出單位為1座6樓F室，實用面積331平方呎，採一房間隔，成交價631.9萬元，呎價19,091元。

他續指，項目自上月13日重推後起連沽14伙，合共套現逾1.7億元。樓盤開售至今累售888伙，套現逾91億元，平均呎價20,377元。

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