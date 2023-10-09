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岸田文雄承諾將助AI發展 G7今秋將制定AI行為準則

環球政經 16:08 2023/10/09

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日本首相岸田文雄周一公布一項計劃，將於今年與七國集團（G7）視頻會議上，為人工智能（AI）工具開發商制定國際準則和行為規範。

岸田透露，G7正在合作為AI開發者制定國際指導方針，旨在為AI工具開發者制定國際準則和行為規範，以作為「廣島人工智能進程（Hiroshima AI Process）」的一部分，將重點關注生成式AI的規則制定。

岸田岸田在京都互聯網治理論壇上發表演講時承諾，即將出台的一籃子經濟計劃將包括促進AI發展的措施。

日本政府計劃於本月底制定的新經濟一籃子計劃，將包括為開發計算資源（用於處理AI開發和使用所需的海量數據）和基本計算模型提供援助，以及在小型企業和醫療領域加速引入AI。

岸田還表示，在打擊假圖像和其他形式的虛假資訊的鬥爭中，建立和傳播能夠確認和驗證誰在發送資訊的技術將非常重要和有效，這些資訊往往是利用生成式AI製造。

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    撰文 : 林斯凱

    岸田文雄 人工智能 日本 經濟

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