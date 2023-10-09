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德國8月工業產出下降 引發經濟衰退擔憂

環球政經 15:33 2023/10/09

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德國聯邦統計局數據顯示，8月份德國工業產值繼續下降，連續第四個月出現萎縮。與上月相比，工業生產下降了0.2%，略低於預期，分析師預測為下降0.1%。

雖然部分人士將下降歸因於不穩定因素，但人們擔心高利率和需求下降將導致德國工業產值在未來幾個月進一步萎縮。這種持續下降引發了對經濟衰退的擔憂，預計德國可能會出現技術性衰退，今年第三季和第四季的國內生產總值都將現萎縮。

在德國經濟中佔有重要地位的製造業仍處於低迷狀態。9月份的HCOB製造業採購經理人指數（PMI）最終數值遠低於50的水平，而50的水平正是枯榮分界綫，這表明該行業仍在苦苦掙扎。

零售銷售疲軟、出口令人失望、工業生產下降等因素表明，德國經濟表現的前景充滿挑戰。

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    撰文 : 林斯凱

    經濟衰退 PMI 德國 經濟

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