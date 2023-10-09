歐盟對中國生產EV進行補貼調查 BMW財務長：中國政府可能會做出巨大反擊

寶馬（BMW）財務長Walter Mertl周五（6日）表示，歐盟對中國生產的出口歐洲的電動車（EV）的補貼調查可能弊大於利，並警告說中國政府可能會做出巨大反擊。

Mertl表示不贊成懲罰性關稅，調查將保護那些在中國沒有大量銷售的汽車製造商，但會影響在中國開展業務的每一家汽車製造商。他又談到中國對歐洲汽車製造商的潛在報復，稱：「反彈就像迴旋鏢一樣，可能比人們想像的要大。」

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中國是德國三大汽車製造商的最大市場。 BMW從中國向歐洲出口iX3，並將從明年起出口Mini，這使其容易受到歐盟可能對從中國進口的汽車徵收關稅以及中國對其在中國銷售的任何反擊的影響。

Mertl說，雖然在中國銷售的寶馬汽車有90%是本地生產的，但有些材料是從歐洲運到中國的。中國譴責歐盟周四(5日)正式開始的調查，認為這不符合世界貿易組織的規則，不利於全球電動車銷售的成長。

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在BMW下個月初發布第三季財報之前，Mertl 表示，公司將能夠提供「不錯的數字」，與公司上調的息稅前利潤率 9-10.5% 的預期一致。

當被問及最近幾周大眾汽車（VOWG）報告的電動車需求是否會抑制BMW時，Mertl 表示，電動車的銷量正在上升，公司有望實現今年全電動汽車銷量達到15%的目標。但物流和運輸方面的一些供應鏈問題依然存在，可能會持續六個月。

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撰文：張瑋婷