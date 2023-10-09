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以巴衝突 推升油金美元價格

環球政經 14:04 2023/10/09

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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列後，以色列即反擊，引發市場對石油供應的擔憂，布蘭特期油價格一度升穿每桶88美元。

衝突的升級引發了對該地區進一步不穩定的擔憂，以及對全球石油供應的潛在影響。

油價上升與美國對支持哈馬斯的伊朗的制裁及其可能對石油生產產生的影響有關。這一局勢也與1973年的石油危機相似，當時中東產油國為回應美國對以色列的支持，中斷了美國的能源供應鏈。

衝突導致金融市場波動加劇，作為避險資產的黃金價格上升，美元亦走強。

美國向該地區部署了軍事資產，以防止局勢進一步升級。與擁有核武器的伊朗發生直接衝突的可能性以及黎巴嫩真主黨的介入使局勢更加複雜。

OPEC+持續削減供應，以及對美國戰略石油儲備的擔憂，加劇市場不安。沙特阿拉伯作為OPEC+的重要一國，已呼籲結束暴力，但局勢仍然極不穩定，令全球市場不安。

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    撰文 : 林斯凱

    經濟 軍事 巴勒斯坦 以色列 布蘭特期油

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