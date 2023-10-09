【券商點睇】短期需求改善且能源成本回落 玖龍紙業盈利修復可期

國盛證券表示，目前玖龍紙業（02689）獲利及估值均處於歷史底部，短期需求改善驅動產品漲價且能源成本高位回落，盈利修復可期。加上公司產能穩步擴張、品類結構持續豐富，此外原材料基地佈局前瞻可望穩固底層利潤。該行首予其「買入」評級，預計2024至2026財年歸母淨利潤分別為27.41億元；38.67億元及42.56億元人民幣。





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該行指出，公司為包裝紙產業龍頭，伴隨產能規模擴張及品類結構豐富，截至2023上半年末公司漿紙產能合計突破2400萬噸，其中造紙/原料產能分別為2002萬噸/462萬噸，為全球產能規模排名第二的造紙集團。2023財年下半年公司歸母淨虧損9.95億元，該行預計伴隨下游需求復甦、能源成本節降、且逐步構築原料自給自足優勢，獲利彈性可望顯現。

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供給方面，近年來伴隨環保政策趨嚴推動產業出清，包裝紙龍頭市場份額集中提速，其中箱板紙格局更優；此外，該行預計零關稅下進口紙衝擊逐步消化，且2024年龍頭擴產有限，供給壓力趨緩。需求方面，下半年消費旺季來臨、需求弱勢復甦。該行認為產業可望趨於供需平衡，當前產業開工狀況改善、庫存逐漸去化，國廢及成品紙價格觸底反彈，產業獲利水準可望企穩回升。

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記者：鄭昊彤