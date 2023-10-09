【券商點睇】售氣量大幅低於預期衝擊投資者信心 新奧能源估值修復仍存壓力

交銀國際表示，新奧能源（02688）是次售氣量大幅低於預期對投資者信心衝擊較大。在售氣成長趨勢轉趨明朗，及民用氣順價有較好的進展前，估值修復仍存壓力。該行維持對其「中性」評級，下調公司2023至2025各年核心盈利預測13%、17%及19%，以反映售氣結構調整，並將目標價由115.1元降至72.1元。





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該行指出，新奧能源上半年核心獲利年減5%，低於普遍市場預期的低單位數成長。其中，零售氣量出乎意料地年減7%，主要由於公司調整工業氣銷售結構，停止向毛差水平較低的自備電廠供氣，因此上半年工業售氣減少近10億方氣。撇除以上影響，整體工商用戶的售氣量較去年同期輕微下跌1%至2%。整體毛差從去年同期每立方0.5元回升至0.52元，合乎該行預期。泛能業務則仍維持良好成長，售能按年增45%至157億千瓦時，板塊毛利年增30%，占公司整體毛利13%。

對於售氣結構調整，該行理解將有助於公司中長期毛差改善。該行同時認為，公司及時與投資者進行充分溝通，能夠有助於緩和市場情緒，因公司以往零售氣量增長均超過全國用氣增長率。另外，市場較關注的民用氣順價進展，管理層給予較保守的看法，因各地落實至實際順價仍有時間差，所以全年毛差指引僅每立方0.51元。關於市場近期關注的長沙專案經營權，管理階層表示已續約10年，並表示目前手邊的瓦斯經營權年期均超過10年。該行認為這有助緩解投資人對公司持續性發展的憂慮。

該行估計，公司全年零售氣量按年減4.6%，撇除停供的電廠用氣，餘下的工商業售氣估計在下半年年增5%，估計整體工商業售氣在23年下半年同比下跌5%，民用氣23年全年年增6.5%。另外，該行預計2023年批發天然氣板塊的毛利將年減約34%至18億元，包括LNG交易所得的利潤，預計2024財年及2025財年批發天然氣的毛利將分別進一步下降至11億元及8億元。

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記者：鄭昊彤