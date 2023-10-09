【盈警股】香港寬頻發盈警料全年盈轉虧13億元 股價一度急跌11%

香港寬頻（01310）周一（9日）發出盈警，預期截至2023年8月底止年度將錄得綜合虧損淨額約13億元，對比去年同期則錄得溢利5.53億元，由盈轉虧。消息隨後反映於公司同日股價，開市已低開至3.03元，但已屬全日高位，其後股價一度急跌11%至2.79元並創52周低位，在跌幅收窄後，最後收市報2.92元，跌7.3%。





【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港寬頻表示，虧損淨額主要是由於香港銀行同業拆息增加，令財務成本增加約5億元，而本集團約一半的銀行借款按浮動利息以香港銀行同業拆息加年息計息，及確認商譽減值虧損約12億元。





【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

公司又表示，部份財務成本增加的影響已反映於公司截至2023年2月底止六個月的業績中，並指上述商譽減值虧損將不會對其業務現金流量產生任何影響，且對未來年度的業務也無影響。

同場加映：【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤