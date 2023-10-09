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【港元定存】綠債退款優惠4大特色 港元定存特惠息4.88厘跑贏綠債包底息

Hot Talk 15:48 2023/10/09

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今天僅半日市，中小行仍加港元定存息。

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颱風小犬突襲只得半日市，今天（10月9日）有兩間港銀調整不同存期的港元定期存款息，包括星展提高1年期年息0.15厘，新息率至4.35厘；反觀建行亞洲卻微削兩個月年息0.05厘至4.55厘。市場關注交易突縮至半日市，會否有銀行水緊須向金管局撲水。

逾百億元綠向隅退款 周二正式回籠

此外，明天（10日）綠債 （新上市編號：04273） 逾百億元向隅退款正式回籠，檢視4間率先已出招的大小行，主要有4大要點，分別為：

（1）最高息4.88厘：東亞 （00023） 敘造3個月享4.88厘，門檻僅為5萬元的綠債退款，既高於綠債的保證年回報4.75厘，且較目前該行相同存期及存息的入場費須10萬元新資金為寬鬆，後者附帶條件更要全新或升級至顯卓理財客戶 （理財結餘總值50萬元）。惟須注意，優惠期由明天（10月10日）到下周五（20日）。

（2）定期存款花款多：工銀亞洲的銀債退款定存息最高只是4.28厘，不敵東亞，但勝在有短中長期之選，38天年息享3.28厘、188天年息享4.18厘，以及98天年舐享4.28厘，進場費為10萬元。這中資行向大戶提供相同存期更高息，如188天有4.3厘年息等，可是，該定存計劃起存額須300萬元，而若入場費80萬元，年息為4.2厘。

（3）最多產品選擇：中銀香港 （02388） 擬提供定期存款、投資及保險產品綠債退款優惠，詳情須向分行查詢。

論及可揀的品種，則以工銀亞洲最多。工銀亞洲指，今年該行在綠債的最高認購額達160萬元，特別推出3大綠債退款優惠，包括定存、ESG基金零認購費及人民幣兌換優惠。

優惠一：定存特惠年利率高4.28厘

由今天（10月9日）至下周五 ，客戶憑綠債退款到分行敍做38天年息享3.28厘、98天享4.28厘，以及188天享4.18厘，門檻10萬元。

優惠二：ESG基金0認購費優惠

由今天至11月8日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享ESG基金0%認購費，以及其他基金0.5%認購費優惠。

優惠三：港元兌換人民幣優惠

由今天至11月8日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享40點子優惠；優惠受條款及細則約束。

（4）優惠截止期最長：建行亞洲由本周三（11日）至22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立3個月港元定期存款達10萬元或以上，可享4.75厘特惠年利率，大戶斥500萬元更享4.85厘，優惠受有關條款及細則約束；該行伋惠較東亞及工銀亞洲齊於下周五（20日）屆滿稍長。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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