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沙田第一城風球下連錄成交　有收租客斥378萬入市

股樓投資 16:09 2023/10/09

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美聯物業黃錦瀚表示，風球無阻買家入市，沙田第一城更錄連環交投，其中284實呎戶獲收租客以378萬元承接。

黃錦瀚表示，上述單位為沙田第一城39座低層A室，實用面積約284平方呎，間隔四正，獲收租客以378萬元承接，實用呎價約13,309元。據悉，原業主2016年以333萬元買入，持貨7年，帳面獲利45萬元。

另一成交為沙田第一城50座高層G室，實用面積約304平方呎，間隔四正，獲用家以436.8萬元承接，實用呎價約14,368元。據悉，原業主2017年以430萬元買入單位，帳面微賺6.8萬元。
 

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撰文 : 蔡子俊

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