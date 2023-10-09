加息雖暫緩　降息未可期

美聯儲9月FOMC會議宣佈暫停加息，聯邦基金利率目標區間維持在5.25%-5.5%。本輪暫停加息符合市場預期，但鮑威爾在答記者問的過程中依舊保持偏鷹派姿態，稱加息週期尚未結束，暗示了年底聯儲再加一次息的可能。

首先，9月基準利率維持不變，符合市場預期。正如市場預期9月議息會議聯儲並未繼續加息，主要原因是進入三季度以來美國核心通脹增速放緩。儘管受到基數效應和原油價格反彈影響，8月份的整體通脹資料環比和同比均有所反彈，但核心通脹同比增速進一步下行反映服務通脹和工資粘性壓力正在釋放。鮑威爾也指出，當前勞動力市場恢復平衡是聯儲願意看到的，中長期內將通脹帶回2%的目標位元仍是當前首要工作。他進一步強調通脹的下降將繼續支持居民部門健康消費。 9月點陣圖顯示，聯儲小幅上調點陣圖對政策利率的指引，年底聯邦基金利率終值的預測被上調至5.5%-5.75%區間，對應聯儲將再次加息25個基點。因此，儘管鮑威爾強調是否再次加息要基於下一階段的資料資訊確定，我們仍預計12月聯儲或將再次加息一次。

其次，GDP增速被上調，核心通脹或將進一步回落。2023年三季度，美國經濟韌性持續好於預期，從分項指標來看，當前私人消費高於預期，PMI指數伴隨補庫存週期觸底反彈，支持美國三季度經濟增速繼續向上。經濟韌性超預期使得9月SEP聯儲大幅上調了美國2023年實際GDP增速預測。另一方面，聯儲小幅上調了PCE的全年通脹預測。關於核心PCE，鮑威爾認為服務通脹的回落軌跡已經在聯儲理想預期內，但美聯儲對非房租核心通脹的變化仍需保持高度警惕。考慮到房租通脹對核心通脹的走向中長期具有決定性影響。因此，隨著四季度房租通脹繼續見頂回落，扣除季節性影響核心通脹繼續趨勢下行的可能性在增加。

最後，市場正在接受聯儲維持高利率政策事實，美債高位震盪。8月Jackson Hole會議到9月議息會議，鮑威爾的表態和基本立場維持一致。同時，鮑威爾也表示他會繼續維持政策利率在高位停留更長時間，這與近期全球其他央行行長的表態不謀而合。我們認為，如果年內剩餘的議息會議中，鮑威爾若明確支援維持政策利率保持高位且持續模糊針對降息時間的討論（答記者問中鮑威爾仍對降息問題模糊應對），美債保持高位震盪的時間或被延續，美元保持強勢的週期亦或被延長。

責任編輯：梁浩碩