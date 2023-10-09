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【有相睇】日出康城Ocean Marini套3房海景戶　3年貶值近兩成　帳蝕266萬

股樓投資 15:51 2023/10/09

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將軍澳日出康城半新盤再錄蝕讓成交，其中OCEAN MARINI有套三房海景單位，日前以1,250萬元易手，業主於2020年3月入市，現帳蝕266萬元離場。 

中原地產伍錦基說，OCEAN MARINI 1A座高層B室，實用面積813平方呎，三房套房連儲物房間隔，座向西南方，享海景，最初開價1,630萬元，最新減至1,250萬元易手，減幅達23%，實用呎價15,375元。

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    • 資料顯示，原業主於2020年3月以1,516萬元購入單位，持貨滿3年，現轉手賬面蝕266萬元離場，單位期內貶值18%。據了解，屋苑對上一宗同類型單位成交於今年5月錄得，一伙實用面積785平方呎的2B座中層A室，以1,310萬元易手，實用呎價約16,688元。

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    撰文 : 黃卓賢

    OCEAN MARINI 中原地產 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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