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【以巴戰爭】海外以色列人返國作戰 孕婦痛別出征夫

環球社會熱點 16:05 2023/10/09

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以色列與巴勒斯坦戰爭爆發後，部分長居海外的以色列人隨即訂機票準備回國作戰。有以色列意見領袖（KOL）也在社交媒體貼出相片，顯示有孕婦與準備出征的丈夫道別。

【以巴戰爭】哈馬斯襲加沙音樂節260死 以兵化人盾護平民 【下一頁】

美媒報道，31歲以色列人Yotam Avrahami已移居美國紐約4年，在德勤從事投資和諮詢工作，與妻子及7個月大的女兒一起生活。

當Yotam收到開戰的消息後，隨即斥資2,000美元（約1.56萬港元）購買單程機票返以色列，計劃周日（8日）到祖國的軍事基地報到。

他認為妻兒留在紐約平安無事，對他一家人而言固然很幸運。但他得知家鄉的朋友已有親人喪生，及有兒童被殺。

他直言祖國遭受攻擊，他必須回國作戰，協助國內面臨直接威脅的親友。

【以巴戰爭】美共和黨高層促支持以國 彭斯批特朗普外交政策 【下一頁】

美國－以色列商業聯盟（United States-Israel Business Alliance）主席Aaron Kaplowitz表示，他已與世界各地試圖返以色列的同胞交談。

他指許多人正努力尋找返回以色列的方法，部分人重新加入預備役部隊，也有人帶親友一同坐商業航班回國。

另外，以色列徵召預備役軍人入伍。當地軍事政治評論家Hananya Naftali於Instagram貼出一張相，顯示一名孕婦掩面痛別準備出征的丈夫。

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責任編輯：鄭錦玲

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