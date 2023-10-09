▲ 【香港科技探索】HKTVmall新推「直送澳洲」 運費比直送英國更貴？

香港科技探索 （1137） 公布，旗下HKTVmall將海外直送服務擴至澳洲。HKTVmall指，「直送澳洲」服務與第三方物流公司合作，為澳洲客戶提供超過500,000款產品選擇，產品類型包括海味乾貨、特色湯包、本地及日本零食、日韓化妝及護膚品和節慶產品等。

運費方面，HKTVmall對澳洲用戶收費，除了基本註冊會員在首15公斤貨物收費低於「直送英國」服務，對VIP、Gold VIP的收費都更高。

HKTVmall收費 註冊會員 VIP Gold VIP 直送澳洲 首15公斤-每0.5公斤 59元 49元 45元 15公斤後-每0.5公斤 50元 直送英國 首15公斤-每0.5公斤 60元 36元 24元 15公斤後-每0.5公斤 48元

HKTVmall指，將為「直送澳洲」服務推出兩項推廣活動：

1. 買滿$1,000減$100購物優惠：由即日起至10月22日，客戶買滿1,000港元「直送澳洲」訂單，並於結賬前輸入優惠碼「WZ8HK100」，可享100港元購物折扣優惠，每個帳戶可享優惠一次

2. 參與首5公斤免海外運費優惠券遊戲：HKTVmall Facebook 專頁將會推出小遊戲， 客戶參加小遊戲後有機會贏取5公斤免海外運費優惠券。

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編輯：麥德銘