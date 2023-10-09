hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【香港科技探索】HKTVmall新推「直送澳洲」 運費比直送英國更貴？
股市 15:03 2023/10/09
香港科技探索 （1137） 公布，旗下HKTVmall將海外直送服務擴至澳洲。HKTVmall指，「直送澳洲」服務與第三方物流公司合作，為澳洲客戶提供超過500,000款產品選擇，產品類型包括海味乾貨、特色湯包、本地及日本零食、日韓化妝及護膚品和節慶產品等。
運費方面，HKTVmall對澳洲用戶收費，除了基本註冊會員在首15公斤貨物收費低於「直送英國」服務，對VIP、Gold VIP的收費都更高。
|HKTVmall收費
|註冊會員
|VIP
|Gold VIP
|直送澳洲
|首15公斤-每0.5公斤
|59元
|49元
|45元
|15公斤後-每0.5公斤
|50元
|直送英國
|首15公斤-每0.5公斤
|60元
|36元
|24元
|15公斤後-每0.5公斤
|48元
HKTVmall指，將為「直送澳洲」服務推出兩項推廣活動：
- 1. 買滿$1,000減$100購物優惠：由即日起至10月22日，客戶買滿1,000港元「直送澳洲」訂單，並於結賬前輸入優惠碼「WZ8HK100」，可享100港元購物折扣優惠，每個帳戶可享優惠一次
- 2. 參與首5公斤免海外運費優惠券遊戲：HKTVmall Facebook 專頁將會推出小遊戲， 客戶參加小遊戲後有機會贏取5公斤免海外運費優惠券。
相關文章：
【異動股】HKTVmall母企香港科技探索股價插逾1成、成交創近月高位 此前降全年目標
【香港科技探索】HKTVmall 推「直送英國」服務、涵蓋70萬產品 海外運費最平每500克24元
編輯：麥德銘
看文章 ・ 賺取 ET Points