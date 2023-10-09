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【夜繽紛】荷里活廣場派350萬元購物優惠劵　支持夜消費送5小時免費泊車

商業 15:00 2023/10/09

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為推動香港經濟，荷里活廣場推出「消費大激賞」。由10月13日至12月31日一連11星期的周五至日及公眾假期，豪派總值超過350萬元商戶優惠券。而晚間於商場「夜消費」更可享高達5小時免費泊車優惠及獲贈免費戲飛。VIC會員同時尊享不同購物獎賞，包括「積分Double UP」及「最高消費購物賞」，讓顧客選購心水貨品同時增購物樂趣。

【月費咖啡】日7-11限地區推月費咖啡服務　網民：快點全國化吧

由10月13日至12月31日的一連11星期的周五至日及公眾假期，荷里活廣場特意推出「消費大激賞」，派出總值共約350萬元的商戶優惠劵。推廣期內，顧客於場內即日以電子貨幣消費滿1,500元，或VIC會員憑150 VIC積分，即可換領250元指定商戶優惠券組合。

每套優惠券組合包括「HK$50購物優惠劵」2張、「HK$50時裝及美容優惠劵」2張及「HK$50美食優惠劵」1張。即換即用的HK$50指定商戶優惠券，涵蓋場內逾120個商戶包括：周大福、周生生、Uniqlo、GU、豐澤、百老匯、馬拉松、BRUNO、屈臣氏、聘珍樓及敏華冰廳等，照顧每一位顧客的日常所需。每日名額有限，先到先得，換完即止。

兩大「夜消費」獎賞大送戲票和泊車優惠

為推動香港夜經濟，荷里活廣場更推出兩大「夜消費」獎賞。由即日起至12月31日，商場特別加推「晚間泊車優惠」，逢星期一至五（公眾假期除外），車輛凡於晚上7時後入車，於當晚在場內以電子貨幣消費滿HK$100或以上，即可享3小時免費泊車；消費滿HK$200或以上更可享5小時免費泊車。作為荷里活廣場之VIC會員，每日更可享額外1小時泊車優惠，每人每日最多可享5小時免費泊車優惠。

此外，由即日起至10月27日期間的逢星期一至五（10月23日重陽節假期除外），顧客憑即日下午5時後於場內以電子貨幣消費滿HK$400，即可換領MCL Cinemas Plus+荷里活戲院2D電影禮劵1張（價值HK$100），每日名額70個，先到先得，換完即止。

【無人書店】招聘困難缺人手　日醫院設無人書店繼續服務患者

責任編輯：李智賢

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