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【美國加息】普徠仕：美十年期國債孳息料升至5.5厘　關注流動性錯配會否導致經濟硬著陸

股市 14:37 2023/10/09

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【美國加息】普徠仕：美十年期國債孳息料升至5.5厘　關注流動性錯配會否導致經濟硬著陸

美國就業數據強勁，美國十年期國債孳息一度迫近4.9厘。普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon表示，過去的經濟周期反映，十年期美國國債孳息率常常和聯儲局的終端利率水平一致，無論11月聯儲局是否再次加息，終端利率預計將至少達到5.5厘。

Solomon認為，十年期美國國債孳息率仍未達到足夠緊縮的水平，以有效為通脹降溫，主要由於定息利率與十年期美債息掛鈎，而定息利率會影響借貸等經濟活動。

留意投資級別企業債券違約周期是否開始

「與過往的週期不同，聯儲局當前加息是為了遏制通脹，而非為經濟降溫，此舉或將導致債市波動，故保持靈活和主動管理存續期將是關鍵。」

Solomon稱，美國經濟現時面臨的最大風險是流動性錯配會否導致經濟硬著陸，一般來說，當投資級別企業債券出現違約或重大信貸評級降級時，硬著陸可能性較大，並可能導致美國陷入深度衰退，就如2015年。不過，當前投資級別企業債券的違約周期仍未開始，相關公司的資產負債表仍然維持穩健，並且流動性充足。

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編輯：陳韻妍

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