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【以巴戰爭】哈馬斯襲加沙音樂節260死 以兵化人盾護平民

環球社會熱點 15:15 2023/10/09

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）上周六（7日）闖入加沙一個戶外音樂節施襲，大批民眾於沙漠狂奔逃生，抵場以色列兵不惜化身人盾保護平民。武裝分子殺害最少260人，現場屍體堆積如山。

【以巴戰爭】美共和黨高層促支持以國 彭斯批特朗普外交政策 【下一頁】

音樂節在事發前徹夜播放音樂，有倖存者形容派對氣氛良好。但直到當地清晨6點半左右，現場響起防空警報，其後載有約50名哈馬斯槍手的越野車闖入現場。

現場大批參與者受驚，部分人拔足狂奔穿過沙漠地帶回到汽車上，試圖驅車逃生。但武裝分子不斷亂槍掃射。

《耶路撒冷郵報》引述其中一名音樂節觀眾塔米爾（Raziel Tamir）指，他走出帳篷時看到一大堆屍體，恐怖分子到處奔走開槍，並向人們投擲炮彈。

【以巴戰爭】恐加劇環球經濟危機 前景持續不明朗 【下一頁】

塔米爾指到場的以色列士兵用身體化作人盾，保護那些躺地避炮火的人時，使他和其餘約百人可生還。

以色列救援機構Zaka證實，他們於現場尋獲最少260具屍體。以色列媒體指，由哈馬斯攻入以色列境內至周日（8日）為止，仍有750人下落不明。

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責任編輯：鄭錦玲

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