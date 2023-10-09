▲ 【海通私有化】海通國際獲母企提1.52元私有化 復牌彈近一倍

海通國際 （00665） 上月停牌，海通國際上周五（6日）公布，獲母企海通證券 （06837） 全資附屬「海通國際控股」提出私有化要約。海通國際私有化要約價為1.52元，較停牌前股價0.71元，溢價1.14倍。整項私有化交易最高現金代價為34.17億元。要約人已表明不會加價，而一旦計劃生效，股份於聯交所的上市地位將同時被撤銷。

海通證券在交易前，已持有海通國際已發行股本73.40%。

海通國際周一（9日）復牌，股價即急彈近一倍，新報1.4元，成交1.87億元。

海通表示，要約人的意向是讓集團繼續經營其現有業務，而要約人亦並無任何計劃對繼續聘用僱員作出任何重大變動，但會繼續進行日常業務過程中聘用。要約人將對集團的資產、公司結構、 資本化、運營、財產、政策和管理進行戰略性審查，確定在該建議和購股權要約 實施後的變動對於優化集團的活動和發展是否是適當和需要的，並根據其對集團或任何未來發展的審查。

海通國際前身為本地券商大福證券，海通證券於2009年提出收購。

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編輯：麥德銘