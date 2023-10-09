【月費咖啡】日7-11限地區推月費咖啡服務　網民：快點全國化吧

不少人每早也要喝一杯咖啡才夠精神工作，但每早買一杯咖啡的累積開支也不少。最近日本的7-11就推出咖啡的月費服務，只要2,000日圓（約105港元）就可連續30天，每天喝一杯不論冷熱的咖啡。服務推出後大受日本人歡迎，網民紛紛在X （推特）表示感謝，不少不在服務範圍的網民更希望這服務能推廣至全國的7-11便利店。

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這項月費咖啡服務由10月2日開始至11月30日，但只在東京的澀谷和品川，還有四國四個縣的7-11便利店有提供。月費為30天2,000日圓，每天可以喝一杯普通杯的熱咖啡或冰咖啡，以一杯110日圓（約5.77港元）計算，30天即為3,300日圓（約173.2港元），月費的話相當於節省1,300㘣（約68.2港元），即是約6折優惠。

消費者只要到有參與此服務的7-11便利店分店，就能購買一張「7-11咖啡訂閱卡」（Seven Cafe Scription），在專用網站登記卡編號後，在活動期間就能每天得到一張免費咖啡券，如果翌日再送新咖啡券時，舊的一張就會作廢。由於有區域限制，因此咖啡券也只能在有參與服務的分店提供。

雖然期間限定也只限部分分店，但該月費咖啡服務仍大受歡迎。不少網民都在X （推特）表示感謝，不少不在服務範圍的網民更希望這服務能推廣至全國的7-11便利店。對於網民的訴求，日本7-11總公司表示該服務目前只在部分分店測試市場反應，並會根據結果而考慮未來的計劃。

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責任編輯：李智賢

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