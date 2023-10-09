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【AI時代】日經濟刺激方案擬加入AI項目　鼓勵中小企開發及應用AI

科技 16:30 2023/10/09

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日本首相岸田文雄提到，經濟刺激方案將包括加強AI開發的能力，例如提供運算技術的資源和支援基本AI模型的開發。（法新社）

今年5月舉行的七大工業國集團（G7）廣島峰會上，各國同意建立「廣島AI進程」（Hiroshima AI process），制訂國際指導方針及行動規範。日本首相岸田文雄今（9日）宣布，將在 10 月底公布的經濟刺激方案中加入AI項目，並在AI開發和應用方面加大力度，推動將該技術引入至中小企業和醫療部門。

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岸田文雄提到，經濟刺激方案將包括加強AI開發的能力，例如提供運算技術的資源和支援基本AI模型的開發，促進在中小企和醫療部門引進AI應用。

此外，他同意生成式AI的出現，有望加速各領域的創新，給世界帶來巨大變化；但同時，該技術也為世界帶來挑戰，認為需要廣泛的利益相關者發揮作用，並表示已經發現一些可能威脅經濟和社會的風險，例如由虛假圖像和信息的傳播所造成的社會混亂。

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因此，日本已計畫首先推出針對開發者的措施，隨後會在年底制定包括針對用戶的生成式AI「國際指導方針」，例如確保用戶能夠辨別音訊或影片是否由AI 產生，而開發者亦應確保AI 的透明度並披露有關風險訊息等。

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