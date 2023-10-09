【以巴戰爭】美共和黨高層促支持以國 彭斯批特朗普外交政策

美國共和黨國會高層呼籲，即使眾議院未有新議長，亦需要採取行動支持以色列。美國前副總統彭斯（Mike Pence）批評，前總統特朗普（Donald Trump）及獨立主義共和黨人有份釀成今次衝突。

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眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）周日（8日）呼籲，即使現時沒有議長，國會亦應盡快通過決議，譴責巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的襲擊。

麥考爾透露，已與委員會內的民主黨高層米克斯（Gregory Meeks）合作，希望兩黨就哈馬斯攻擊達成眾院一致決議，譴責哈馬斯的行動，展示支持以色列的態度。

彭斯同日受訪時批評，特朗普及其提倡的「美國優先」外交政策，指對方暗示美國退出作為自由世界領袖的立場是俄烏戰爭及以巴戰爭爆發的原因之一。

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彭斯坦言，俄烏戰爭及以巴戰爭的令人心碎照片再次提醒美國，華府應該擔任自由世界不可或缺的領袖，強調俄國及哈馬斯是無故入侵烏克蘭與以色列。

另外，彭斯直指近年國際動盪始於美國「狼狽」撤出阿富汗，認為事件讓全球「自由敵人」變得更大膽。他指總統拜登（Joe Biden）上任兩年半來持續向伊朗妥協，解除制裁換取德黑蘭政府重返伊朗核協議談判等行動，為哈馬斯恐襲以色列埋下伏線。

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責任編輯：吳漢培