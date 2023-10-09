【港交所人事】港交所首席傳訊總監高凱莉年底離任　明年轉任董事會特別顧問

▲ 【港交所人事】港交所首席傳訊總監高凱莉年底離任

港交所 （00388） 有新人事變動，港交所首席傳訊總監高凱莉（Tori Cowley）據悉已請辭，並於年底離任。港交所今早通知內部員工高凱莉即將離任，並正物色其繼任人。高凱莉於2018年加入港交所，擔任該新設職位，並且獲委任加入核心高層組成的管理委員會。

高凱莉加入港交所前，曾在倫敦證券交易所集團（LSEG）出任集團企業傳訊總監達7年。港交所於2019年曾提出與倫敦證券交易所集團合併，但併購最終未能成事。據悉，近年高凱莉長期在倫敦、香港兩邊走。

港交所發言人確認，過去五年領導企業傳訊科的高凱莉已決定將於今年年底離任。高凱莉選擇返回英國生活，但她在2024年仍將擔任香港交易所董事會特別顧問為集團服務。

港交所補充，有關高凱莉接任人的安排將適時公布，並感謝高凱莉過去五年對集團的貢獻。

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