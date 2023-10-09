  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所人事】港交所首席傳訊總監高凱莉年底離任　明年轉任董事會特別顧問

股市 14:57 2023/10/09

分享：

分享：

【港交所人事】港交所首席傳訊總監高凱莉年底離任

港交所 （00388） 有新人事變動，港交所首席傳訊總監高凱莉（Tori Cowley）據悉已請辭，並於年底離任。港交所今早通知內部員工高凱莉即將離任，並正物色其繼任人。高凱莉於2018年加入港交所，擔任該新設職位，並且獲委任加入核心高層組成的管理委員會。

高凱莉加入港交所前，曾在倫敦證券交易所集團（LSEG）出任集團企業傳訊總監達7年。港交所於2019年曾提出與倫敦證券交易所集團合併，但併購最終未能成事。據悉，近年高凱莉長期在倫敦、香港兩邊走。

港交所發言人確認，過去五年領導企業傳訊科的高凱莉已決定將於今年年底離任。高凱莉選擇返回英國生活，但她在2024年仍將擔任香港交易所董事會特別顧問為集團服務。

港交所補充，有關高凱莉接任人的安排將適時公布，並感謝高凱莉過去五年對集團的貢獻。

理財要貼地
【理財要貼地】投連壽險回報高達9%？斷供都得？林昶恆為你拆解

相關文章：

【港交所人事】梁松光轉任首席資訊總監　首席技術總監由徐慶強接手、曾任職華為

【港交所人事】港交所委任周健男為內地業務發展主管、曾任職中證監　毛志榮轉任

【港交所人事】港交所聯席COO莊博禮辭任、與家人移居新加坡　姚嘉仁成唯一營運總監

香港交易所（00388） 港股 香港交易及結算所有限公司 倫敦證券交易所
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港科技探索】HKTVmall新推「直送澳洲」　運費比直送英國更貴？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款