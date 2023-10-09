▲ 【人事變動】消息：渣打香港財管投資策略主管梁振輝即將離職 最後上班日為本周五

本港財金市場再出現人事變動，消息指，於財金界經驗豐富的渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝，即將離開工作逾17年的渣打銀行，最後上班日為本周五。據悉，梁振輝暫時會先行休息一段時間，再重新出發。

梁振輝的離任早有端倪，渣打財富管理上周四舉行第四季投資展望記者會，一向是中流砥柱的梁振輝卻未有出席，發言人只有渣打財富管理首席投資辦公室北亞區投資總監鄭子豐及首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖。

就股市、固定收益及外匯市場提供投資意見

梁振輝於2006年加入渣打，加入渣打前在花旗任職。他在渣打任職期間，負責就北亞區股市、固定收益及外匯市場提供投資意見，也會向銀行的富裕客戶群闡述投資觀點。

渣打去年委任鄭子豐為財富管理首席投資辦公室北亞區投資總監，負責管理投資總監辦公室在北亞區的客戶關係和服務。

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記者：陳韻妍