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長春社『香港仔』X『香港女』地膽式走香港仔 打低火燭鬼護林【生態捍衛戰 2023】野外定向 

都會情報 14:00 2023/10/09

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踏入秋冬季節是時候計劃定戶外節目, 稱得上『香港仔』或『香港女』的你,怎能未體驗過真正地膽式走走香港仔! 

不論是夜繽紛後想感受一趟截然不同的港式早上自然浴……, 一家大小親子放 電,合拍情侶打卡, 兄弟幫閨蜜團到此一遊, 抑或校隊公司代表環保行TEAM BUILDING比拼……,要做真『香港仔』或『香港女』,怎能未試過真正地膽遊體驗『香港仔』山林文化,古蹟水塘絕色景致的磅礡氣勢, 猜‧情‧尋山林野生松鼠雀鳥等小動物, 探知見樹見林間友情有義?! 

小編真心推介由本地現存仍活躍歷史最悠久的環保團體長春社主辦──《長春社生態捍衛戰 2023》 香港仔郊野公園野外定向比賽, 路線設計激活參加者大腦,享受山林間原始式這裡走走那裡走走，解鎖護林樹木保育小知識，更可為香港本地非牟利環保團體長春社籌募環保項目經費，真心!有愛!有意義! 

快點記下 : 對的時間 、 對的地點 找對的人 : 

《生態捍衛戰 2023｜野外定向比賽》 
日期︰2023 年 12 月 10 日 (星期日) 
時間: 早上 9 時 -下午 14:00 
地點︰香港仔郊野公園
組別: 家庭組 (包含樹木保育任務)/個人組/二人組/三人組/企業組 
詳情及報名︰https://cahk.org.hk/ecorangers 
截止報名時間︰2023 年 11 月 10 日（星期五） 
查詢電話：2272 0306 
立即報名︰https://cahk.org.hk/ecorangers/ 
*而家報名仲可以用「挑機優惠」邀請好友一齊報名挑戰！ 

加推好友挑機優惠碼 
家庭組、個人組、雙人組及三人組的參加者在成功報名後，可以透過「挑機優惠碼」邀請你的好友進行挑機！ 

跑贏豐富獎品 
《長春社生態捍衛戰》 獎品豐富，多項大獎均獲大會長期獎品贊助伙伴戶外運動品牌捷行（Protrek）全力支持，還有讓參加健兒醒醒神的FLASH COFFEE禮券, 香港山人 JoyeeWalker , 山問營具租借禮券, outter box 環保手機配飾用品! 

更多詳情請瀏覽: https://cahk.org.hk/ecorangers/ 

關於長春社： 
長春社成立於 1968 年，為香港首間非牟利環保組織，推進環保發展至今五十年。致力推動環境教育、實踐公眾參與、倡導環保政策和監察政府，及積極倡議可持續發展的理念，強調與大自然和平共存態度介入環境議題：樹木保護、土地規劃、自然生態及資源管理。詳情瀏覽 www.cahk.org.hk。 願景：為了當代和未來社群，建立以環境的可持續性為首要考慮的社會；使命：以主要推動者的角色，透過倡導，合作，和社區參與來捍衛我們的環境 和文化古蹟。 

(特約)

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