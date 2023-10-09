▲ 【大行看法】高盛「市場輪動模型」看好未來3個月H股勝A股 籲買入H股及恒生科指迎年底反彈

中港股市今年走勢跑輸大市，高盛利用自上而下框架，分析30個宏觀及市場因素，並建構一個「市場輪動模型」，以評估H股及A股的回報差異。該行發現，H股於未來3個月的表現，有70%可能性跑贏A股約3個百分點，主要由於H股估值相對吸引，而且港股通資金流偏強，因此建議買入H股及恒生科技指數，以迎接年底的潛在反彈。

高盛同時給予A股及H股「增持」評級，但相對偏好MSCI中國指數，因預期回報率較高，而且預期年底會有潛在復甦。高盛估計，目前海外機構性投資者佔離岸中資股市場約39%，但只佔A股市場約4%。

三地市場表現差異明顯

高盛解釋，中國股市由3個不同地域的市場組成，包括在岸A股市場、港股及美國ADR市場，三者的市場結構、監管、市場參與者、流動性組合及價格與宏觀經濟敏感度均不同，即使今年來資本市場環境存在挑戰，但三地市場表現差異明顯，當ADR及滬綜指分別上升5%及1%，深圳創業板及恒指則跌15%及12%，反映資本配置的重要性。

「離岸港股一般較受到環球地緣政治及流動性因素所影響，在岸市場則與本土政策及經濟周期性的關聯度較高，會當經濟增長動力加強及政策放鬆，A股會較受惠。」

從「市場輪動模型」來看，2016至2021年間，每月的年率化回報可達7%，2022年則達17%，而恒生科指無論在絕對值或相對值的表現均屬最佳，而A股中小型指數表現則較落後。

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編輯：陳韻妍