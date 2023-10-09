【以巴戰爭】恐加劇環球經濟危機 前景持續不明朗

以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）爆發劇烈衝突，再次惹起區域戰雲。專家指中東地區陷入廣泛衝突危機下，全球經濟前者再次不明朗。

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國際清算銀行（Bank for International Settlements，簡稱BIS）總經理卡斯騰斯（Agustin Carstens）坦言，現時仍難言以巴衝突加劇帶來的經濟影響，惟相信石油及股票市場會面臨急挫。

北方信託（Northern Trust）首席經濟師田納伯（Carl Tannenbaum）認為，任何經濟不穩定因素將延後決定，增加風險溢價，特別今次事發地區是油產區。田納伯指現時需要觀察今次衝突是否會與過往不同，以及會否導致長期均衡點被打破。

全球經濟恢復進度緩慢，加上美國市場仍在適應利率高危較預期持久的狀況，以巴衝突加劇將令環球經濟再次出現難以預計阻力。

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路透社分析指出，各地央行面臨兩難，或導致新一波通脹壓力。以巴衝突潛在波及如沙特阿拉伯及伊朗等中東產油國，同時有關區域亦是全球主要船運航道之一﹑蘇伊士運河（Suez Canal）所在區域。

美國資本管理公司III Capital Management首席經濟師Karim Basta表示，衝突可能推高油價，亦危及通脹及經濟增長預期，使聯邦儲備局或需在抗擊高物價及解決增長放緩之間作出選擇。

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責任編輯：吳漢培