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【摺機遊戲】傳三星夥遊戲商Epic Games、Krafton　為Galaxy摺疊手機開發遊戲

科技 14:30 2023/10/09

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傳三星正與 Epic Games 和 Krafton 等全球遊戲公司合作，為 Galaxy 摺疊手機開發客製化遊戲，以增加該機款的競爭優勢。（法新社）

摺疊型智能手機在全球市場並非主流機款，為提升其普及程度，有傳三星正與 Epic Games 和 Krafton 等全球遊戲公司合作，為 Galaxy 摺疊手機開發客製化遊戲，以增加該機款的競爭優勢。

【AI道德】BBC發布「生成式AI原則」　阻止OpenAI 抓取數據

據南韓經濟日報（Korea Economic Newsletter）報道，三星旗下的電子設備體驗（DX）部門「三星研究院」（Samsung Research Institute）已開始在南韓、英國、中國、烏克蘭4 個國家啟動「遊戲特別工作組」（TF），並與Epic Games、Krafton、NCSoft、Nexon、Smilegate、Kakao Games 和Pearl Abyss 合作，專門為Galaxy Z Fold 和Flip 5 等摺機開發遊戲。

【心理健康】心理學家藉蘋果「健康」App　支援精神治療工作

此外，三星還與上述遊戲公司建立「熱線」（Hotline），除會共同開發新遊戲外，還會一同為現有的熱門遊戲進行針對性優化。有分析師預測，三星將透過推出針對Galaxy 摺機優化的遊戲，最大限度地提高與中國競爭對手的差異。

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