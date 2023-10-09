【打工仔注意】天文台改發三號風球 一文看清公共交通安排

天文台上午11時40分改發三號強風信號，在取代八號東北烈風或暴風信號。並於上午10時30分發出紅色暴雨警告信號。準備上班的打工仔可留意最新交通安排：



港鐵：

港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至早上繁忙時段的服務水平，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。



市區預辦登機服務的截止時間，將會在三號信號發出後，恢復至飛機起飛前的90分鐘。



由於車站或會在乘客較多的時候實施客流管理措施，請乘客為行程預留充裕時間。



高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。



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港鐵列車服務將逐步加密至以下班次：

荃灣綫 2 分鐘一班

觀塘綫 2 分鐘一班

港島綫 2 分鐘一班

南港島綫 3.5 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 – 寶琳站 3 – 4 分鐘一班

調景嶺站 – 康城站 7 分鐘一班

東涌綫 4 – 8 分鐘一班

迪士尼綫 12 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 – 羅湖站 4 – 8 分鐘一班

金鐘站 – 落馬洲站 12 分鐘一班

屯馬綫 3 分鐘一班

輕鐵 5 – 19 分鐘一班

港鐵巴士 正常服務

高速鐵路 正常服務

另外，彩虹站、黃大仙站及深水埗站早前暫時關閉的出入口已全部重新開放





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九巴及龍運：

因應天文台發出三號強風信號，九巴及龍運會於上午11時40分起陸續恢復服務。

此外，九巴B1及B9線、龍運S1及S64線現時正提供有限度服務。

下列九巴路線是日暫停服務：

14D彩虹特別班、31A、78B、86S、261P及288B



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城巴：

天文台於上午11時40分改發三號強風信號，為方便乘客來往市區及機場與各口岸，城巴大部份日間路線及機場快線將提早於上午11時00分起陸續恢復服務，但部份路線因天氣及路面情況仍需暫停服務或改道，安排如下：

暫停服務路線 Routes suspended:

6, 6X, 63, 66, 73, 260, 973, R8, H1, B5, B8 (往香園圍口岸方向) (To Heung Yuen Wai Port)

需改道路線 Routes with diversion:

14 (不經赤柱炮台, 黃麻角道) (Bypass Stanley Fort, Wong Ma Kok Road),

15 (不經文輝道) (Bypass Mansfield Road)

天星小輪渡輪服務復航安排：

根據天文台宣布會在今天（10月9日）上午11時40分改發三號強風信號，天星小輪渡輪服務將於下列時間起陸續回復正常：

尖沙咀-中環航線

尖沙咀往中環 13:30

中環往尖沙咀 13:30

尖沙咀-灣仔航線

尖沙咀往灣仔 13:30

灣仔往尖沙咀 13:30

新渡輪：

新渡輪本地航線將由下午1時後開始逐步恢復 。

中環 至 長洲 下午1:00

長洲 至 中環 下午1:00

中環 至 梅窩 下午 1:10

梅窩 至 中環 下午 1:00

北角 至 紅磡 下午 1:23

北角 至 九龍城 下午 1:17

紅磡 至 北角 下午1:35

九龍城 至 北角 下午1:35

梅窩 至 坪洲 下午 1:15

坪洲至 梅窩 下午1:35

梅窩 至 芝麻灣 下午2:00

芝麻灣 至 長洲 下午2:15

長洲 至 芝麻灣 下午2:45

芝麻灣 至 梅窩 下午3:00

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責任編輯：陳詠妍