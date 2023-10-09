▲ 【HSBC滙豐】滙豐中國落實收購花旗內地零售財富管理業務組合 相關資產及存款總值36億美元

滙豐 （00005） 公布，旗下滙豐中國落實收購花旗內地零售財富管理業務組合，相信交易有助滙豐進一步加強在亞洲的財富管理能力。截至8月底止，花旗內地零售財富管理業務管理的資產及存款總值36億美元，為11個主要城市的富裕客戶提供服務。

交易完成後，有關業務組合將會併入滙豐中國的財富及個人銀行部門，相關員工亦會併入滙豐中國。

滙豐財富管理及個人銀行業務行政總裁Nuno Matos表示，滙豐致力成為亞洲領先的財富管理公司，故此中國內地市場相當重要，有關投資相信可以讓滙豐進一步加造滙豐中國的核心財富管理業務。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建亦指，滙豐同意收購花旗在內地的財富管理業務，證明滙豐對中國長期濟發展的信心。

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編輯：陳韻妍