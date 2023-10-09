  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】滙豐中國落實收購花旗內地個人財富管理業務組合　相關資產及存款總值36億美元

股市 11:31 2023/10/09

分享：

分享：

【HSBC滙豐】滙豐中國落實收購花旗內地個人財富管理業務組合　相關資產及存款總值36億美元

滙豐 （00005） 公布，旗下滙豐中國落實收購花旗內地個人財富管理業務組合，相信交易有助滙豐進一步加強在亞洲的財富管理能力。截至8月底止，花旗內地零售財富管理業務管理的資產及存款總值36億美元，為11個主要城市的富裕客戶提供服務。

交易料明年上半年完成

交易完成後，有關業務組合將會併入滙豐中國的財富及個人銀行部門，相關員工亦會併入滙豐中國。花旗預期，有關交易於明年上半年完成，是次交易並不包括花旗在內地的機構銀行業務。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，中國市場是滙豐在亞洲地區成為領先財富管理機構的關鍵所在，有關投資相信可以讓滙豐擴大滙豐中國的核心財富管理業務規模。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建亦指，滙豐同意收購花旗在內地的個人財富管理業務，證明滙豐對中國長期濟發展的信心。

相關文章：【分析】大摩料HSBC滙豐股價未來30日逾70%機會跑贏大市　全因一個原因？

相關文章：【分析】摩通：滙豐HSBC過去十年的「自救計劃」令RoTE企穩於雙位數水平　股價未來有哪兩大增長動力？

理財要貼地
【理財要貼地】投連壽險回報高達9%？斷供都得？林昶恆為你拆解

編輯：陳韻妍

港股 中國市場 收購 花旗銀行 財富及資產管理 零售 個人銀行 滙豐控股（00005） 銀行 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款