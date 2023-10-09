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【油價走勢】高盛：以巴衝突對供需平衡和庫存不會立刻造成重大影響　維持布油100美元預測

宏觀解讀 11:20 2023/10/09

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【油價走勢】高盛：以巴衝突對供需平衡和庫存不會立刻造成重大影響　維持布油100美元預測

國際油價此前大幅回落，不過以色列、巴勒斯坦爆發戰火，帶動商品價格上升，其中油價升逾4%，紐約期油最新升4.3%，報86.37美元，布蘭特期油升4.1%，報88.02美元。高盛表示，衝突局勢早期階段不確定性仍在增加，資訊尚不完整。

高盛表示，目前全球產量並未因而受到影響，而近期原油的供需平衡和庫存，可能亦不會立刻受到重大影響，而這往往是影響油價的主要基本面因素，高盛維持先前對油價預測，即布蘭特原油價格將升至100美元。

儘管如此，該行指隨時間推移，衝突局勢發展可能會對全球原油供應造成壓力。

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責任編輯：梁浩碩

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