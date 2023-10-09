  • 24°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】微信公布十一假期數據　 南下香港跨境支付日均筆數較「五一」多40%、為最熱門目的地

新經濟追蹤 12:17 2023/10/09

分享：

分享：

【騰訊700】微信公布十一假期數據　 南下香港跨境支付日均筆數較「五一」多40%、低於平均？

騰訊 （00700） 旗下微信公布十一假期部分營運數據。在微信跨境支付上，對比今年五一勞動節假期，微信跨境零售行業日均消費額增長超過50%，香港、澳門、泰國、新加坡、南韓依次為最熱門境外目的地。對比五一假期，微信支付在香港綫下日均消費筆數增長超過40%，增幅低於新加坡的44%、南韓的1.55倍。微信未有公布消費總金額和宗數，難以準確比較香港和其他地區的基數。

微信表示，2023年8月與2019年8月相比，微信跨境支付總接入商戶數增長超過748%，綫下場景當月日均交易筆數增長超過114%。

在內地本土消費上，微信支付在中秋國慶共8日假期間，全國旅遊、交通、娛樂等行業日均消費對比2022年國慶假期均有顯著增長，其中旅遊行業（包括景點、酒店、旅遊平台）增長84%，交通行業增長46%，娛樂行業增長77%。 對比2022年國慶假期，國內超過20個城市日均消費漲幅翻倍。

另外，假期期間，微信視頻號視頻總發表量對比2022年國慶假期，增長35%，直播開播次數同比增長逾51%。

理財要貼地
【理財要貼地】投連壽險回報高達9%？斷供都得？林昶恆為你拆解

相關文章：

【北上電子支付】AlipayHK：港人中秋國慶長假北上消費創新高　金額較佛誕增近倍

【北上電子支付】微信支付擴大開放內地商戶網絡　港人綁定國際銀行卡、200元以內消費免手續費

【五一黃金周】微信支付：內地零售日均消費多疫前2.1倍　港澳日均消費額增1.4倍

 

開啟hket App，閱讀全文
騰訊控股（00700） 港股 微信支付 國慶 微信 騰訊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行看法】高盛「市場輪動模型」看好未來3個月H股勝A股　籲買入H股及恒生科指迎年底反彈

下一篇文章

【港股市況】港股下午2時復市、不設開市前時段　恒大汽車復牌　留意地緣政治風險影響（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款