【騰訊700】微信公布十一假期數據　 南下香港跨境支付日均筆數較「五一」多40%、為最熱門目的地

▲ 【騰訊700】微信公布十一假期數據 南下香港跨境支付日均筆數較「五一」多40%、低於平均？

騰訊 （00700） 旗下微信公布十一假期部分營運數據。在微信跨境支付上，對比今年五一勞動節假期，微信跨境零售行業日均消費額增長超過50%，香港、澳門、泰國、新加坡、南韓依次為最熱門境外目的地。對比五一假期，微信支付在香港綫下日均消費筆數增長超過40%，增幅低於新加坡的44%、南韓的1.55倍。微信未有公布消費總金額和宗數，難以準確比較香港和其他地區的基數。

微信表示，2023年8月與2019年8月相比，微信跨境支付總接入商戶數增長超過748%，綫下場景當月日均交易筆數增長超過114%。

在內地本土消費上，微信支付在中秋國慶共8日假期間，全國旅遊、交通、娛樂等行業日均消費對比2022年國慶假期均有顯著增長，其中旅遊行業（包括景點、酒店、旅遊平台）增長84%，交通行業增長46%，娛樂行業增長77%。 對比2022年國慶假期，國內超過20個城市日均消費漲幅翻倍。

另外，假期期間，微信視頻號視頻總發表量對比2022年國慶假期，增長35%，直播開播次數同比增長逾51%。

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