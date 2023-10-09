以色列遇襲帶動油價升 黃金等避險資產同受捧

以色列周末遭巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲，市場密切關注中東地區地緣政治風險上升，帶動油價飆升。而且投資者料購買更多黃金、美元和美國國債，作避險資產和工具。

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市場憂慮對中東局勢不穩會衝擊石油供應，油價飆升至每桶90美元。

著名石油交易員安迪朗（Pierre Andurand）周日（8日）表示，他預計未來幾日的石油供應不會受嚴重影響，油價也不會大幅飆升。

但他承認全球石油庫存較低，而沙特和俄羅斯減產將導致未來數月庫存進一步減少。市場届時要尋求沙特增產，他相信布蘭特原油價格價格不會低於110美元。

布蘭特原油期貨截至周一（9日）上午的價格約為88美元，自以色列遭襲擊以來已升逾3% 。

另外，安迪朗指由於制裁執行不力，伊朗過去6個月的石油供應大幅增加。而伊朗與哈馬斯關係密切，他認為美國政府或會嚴格實施對伊朗的石油出口制裁，料進一步收緊石油市場。

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Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡爾迪利奧（Peter Cardillo則表示，以巴衝突升級下，黃金繼續成為抵禦國際動盪的完美對沖工具。

他也預計美元同會受益，並指只要出現國際動盪，美元就會走強。

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責任編輯：鄭錦玲