▲ 【十一黃金周】瑞銀：整體零售銷售增長料仍較2019年同期低逾10% 消費降級壓力礙白酒銷情

內地十一黃金周假期結束，瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕表示，根據中國商務部資料，2023年國慶假期期間（9月29日至10月6日），全國零售銷售同比增長9%，當中糧油產品、飲料、珠寶和電信電子銷售增長超過10%，汽車和化妝品銷售同比增長約7%，整體零售銷售估計較2019年同期增長低逾10%，但略好於8月份10%的零售銷售增速。

飲料和乳製品收入錄兩位數增長

彭燕燕稱，據瑞銀管道調查，黃金周白酒銷售普遍低於預期，而且與往年相比，經銷商對白酒公司的付款更加保守，超高端白酒品牌的銷售增長大多在中個位數，而高端白酒受到消費者消費降級的壓力，意味白酒板塊於第三季面臨潛在盈利風險，相反300至400元人民幣價格段的增幅最高。

飲料和乳製品方面，假期期間錄得兩位數的收入增長，可能是由於出行增加，而基於送禮需求復蘇，高端乳製品需求強勁。

運動服飾需求顯示韌性

餐飲銷售強勁，根據商務部資料，假期前7天，主要餐飲公司的銷售額同比增長近20%。海底撈的翻台率超過5次，恢復到2019年水準的90%。運動服飾需求也顯示出韌性，特步於國慶日的零售額按年增長20%，361度於國慶日及中秋節的銷售額則增長34%。

據瑞銀管道調查，假期期間主要品牌的折扣活動也得到控制，名創優品假期銷售強勁。儘管地方政府提供了一些補貼，但大多數地區的家電和傢俱需求仍然疲軟，可能是因為人們在假期出遊並推遲了裝修計劃，但大多數家電品類的線下銷售似乎具有韌性，按年錄雙位數增長。

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編輯：陳韻妍