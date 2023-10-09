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【AI道德】BBC發布「生成式AI原則」　阻止OpenAI 抓取數據

科技 13:00 2023/10/09

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BBC也將與科技公司、其他媒體組織和監管機構合作，安全開發生成式AI，並專注於維護對新聞業的信任。（法新社）

不少行業都計畫在營運中使用生成式AI（Generative AI），例如有傳媒機構，就開始利用AI製作新聞報道。英國新聞機構BBC日前發布「生成式AI原則」，用作評估生成式AI的應用，包括用於新聞、檔案和「個人化體驗」的研究和製作。

【心理健康】心理學家藉蘋果「健康」App　支援精神治療工作

BBC 國家事務總監Rhodri Talfan Davies提出了3大指導原則，包括：BBC 將始終以公眾的最大利益為出發點、透過尊重藝術家的權利優先考慮人才和創造力，以及對AI 生成的內容保持開放和透明態度。

他強調，AI提供了「為觀眾和社會帶來更多價值」的機會，BBC也將與科技公司、其他媒體組織和監管機構合作，安全開發生成式AI，並專注於維護對新聞業的信任。

【旅遊機遇】旅遊業捕捉疫後商機　創新思維以客為先擁抱科技

但同時，BBC也加入了CNN、《紐約時報》、路透社等新聞機構的行列，阻止OpenAI進行網絡爬蟲（Web Crawler），存取其受版權保護的內容；Davies強調，任何機構未經BBC 許可，就使用該公司資料訓練AI 模型，是不符合公眾利益，因此必需嚴厲阻止。

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