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【以巴衝突】死亡增至逾1100人 美軍航母移近以色列

環球政治 11:00 2023/10/09

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）上周六（7日）突襲以色列，引發後者反擊轟炸加沙走廊地區（Gaza），導致雙方最少超過1,100人死亡。美國下令航母靠近以色列，向以國表示支持。

以色列反對黨促驅逐極右勢力 願與內塔尼亞胡組緊急政府 【下一頁】

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，哈馬斯襲擊南部社區已導致最少700人喪生，包括44名士兵。內塔尼亞胡直言，以色列陷入持久及困難的戰爭。

其中一個死傷最嚴重地區為在沙漠舉行的音樂節，據報現場發現最少260具屍體。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）形容，哈馬斯的攻擊是「無差別恐怖襲擊」。白宮國家安全委員會發言人亦確認，事件中有數名美國人死亡，美方將持續監察局勢。

以色列為報復哈馬斯，出動戰機密集式轟炸加沙走廊地區，並派遣數十架坦克及裝甲車。巴勒斯坦官員表示，以軍轟炸加沙地區800個目標，造成最少413人死亡，另有近2,000人受傷。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，已下令美軍第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）及打擊群在地中海地區更移近以色列。同時，美軍增加中東地區的戰機部署，可能向以色列提供彈藥。

哈馬斯挾持多名以色列人質 中以混血女學生哭求「不要殺我」 【下一頁】

國防部聲明奧斯汀已與以色列加拉蘭特（Yoav Gallant）聯絡，通報美軍回應，並表示相關行動為表示支持，同時接收以軍關於如何由哈馬斯恐襲中恢復安全的軍事行動情報。

美國總統拜登（Joe Biden）與內塔尼亞胡通電時亦表明，美國軍事支援已經準備毫緒，未來數日將有更多援助。

以色列周日（8日）下令加沙附近地區社區撤離，數千名預備役士兵已報到。以色列的國家緊急狀態周一（9日）正式生效，估計更多預備役士兵將接獲兵令。不過，外媒指以色列的戰爭目標至今未明。

以色列民主協會領袖Yohanan Plesner認為，政府宣戰更多是象徵式舉動，實際是透露以巴將進入一段更漫長﹑更緊張及更重要的戰爭階段。

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責任編輯：吳漢培

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