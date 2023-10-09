▲ 【金融反貪】光大集團原董事長李曉鵬嚴重違紀違法 遭開除黨籍及公職

中國光大集團原黨委書記、董事長李曉鵬此前遭中紀委調查嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。中紀委網站顯示，李曉鵬嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。

中紀委指，經查，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的干部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李曉鵬開除黨籍處分；由國家監察員給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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責任編輯：梁浩碩