▲ 【大行看法】安本羅勛：美債息將於今年內保持波動 偏好3大投資主題

美國債息上周五曾迫近4.9厘，安本多元資產投資方案大中華主管羅勛表示，歷史數據顯示，美國債券孳息率通常在緊縮週期的最後一次加息時間附近達到頂峰，鑑於11月和12月聯儲局會議對息口的不確定性，預計美國債息將在今年剩餘時間內保持波動。

全球股市短期內面臨估值下調壓力

不過，羅勛認為，美國十年期國債孳息已反映圍繞通脹不確定性和財政赤字的大量風險溢價，一旦通脹和勞動力市場顯示出更明確的緩和的跡象且與聯儲局的政策目標水平接軌，它將提供有吸引力的投資機會。

股市方面，羅勛指，由於債息上升和美元走強，全球股市短期內面臨估值下調壓力，但同時企業盈利增長受到強勁經濟的支持。他認為，10月開始的第三季財報季將是至關重要的觀察點，如果盈利持續符合或好過預期，最近的市場調整可能是第四季季節性反彈之前的買入機會。

中港股市已到達極度悲觀的情緒和水平

「鑑於中港股市已到達極度悲觀的情緒和水平，短期出現反彈可能會出現，但需要國內房地產市場的穩定和更強有力的政策支持才能實現可持續的反彈。」

羅勛偏好一些投資主題：（1）經濟週期後期表現較優異的企業，例如優質股及價值股；（2）估值便宜且基本面觸底的市場，例如在DRAM週期觸底期間發揮作用利好韓國股票； （3）享有本地結構性和周期性正面因素支持，且相對不受地緣政治噪音影響的市場，例如印度。

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記者：陳韻妍