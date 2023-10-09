【心理健康】心理學家藉蘋果「健康」App　支援精神治療工作

▲ 蘋果iOS 17的「健康」App中，設有「心理健康問卷」功能，讓用戶每天自行填寫，記錄每天的情緒變化，以至全日的心理感受。（湯致遠攝）

都市人經常會遇到不同生活壓力，影響每天的情緒，如何認識和理解情緒，對掌握個人心理健康尤其重要。本報訪問了兩位心理學家，分享病人如何透過蘋果（Apple）的App功能，記錄日常的心情和情緒變化，以及協助進行靜觀（Mindfulness），來支援精神治療的工作。

有需要接受心理治療的人士，通常會在診所填寫「情緒問卷」，以了解其精神健康狀況，評估焦慮症或憂鬱症的風險。但臨床心理學家黃沛霖表示，填寫問卷得出的結果，可能僅反映病人當下的心理狀態，未必能完全反映其過去數周的每天情緒變化，或會影響治療的進度和成效。

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在蘋果iOS 17的「健康」App中，就設有「心理健康問卷」功能，讓用戶每天自行填寫，記錄每天的情緒變化，以至全日的心理感受。黃沛霖指出，當病人每天都自行追蹤情緒時，就能獲得一個更完整的心理變化軌跡，然後將該記錄傳送給他分析時，將有助更了解病人日常心理狀況的變化細節，從而進行更針對性的治療。

藉「靜觀」App 察覺個人感受

輔導心理學家吳芷嫣表示，有時病人未必能很準確地表達到自己的感受，只能很籠統地說自己「很不開心」；但事實上，當中可能夾雜著更多情緒，例如憤怒、緊張、擔心和憂慮等。在該App中，用戶可選擇從「非常不愉快」到「非常愉快」的感覺，亦提供了數十個心情詞彙，幫助他們更準確地記錄當時的感受，這都有利心理學家更清楚病者的真實狀況。

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此外，她亦強調「觀身知心」的重要性，例如透過記錄心率的變化，都能更清楚自己的情緒狀態。而Apple Watch中的「靜觀」App，也能幫助用戶每天撥出幾分鐘練習靜觀，通過專注、集中並在呼吸時與自己連繫，從中察覺個人感受，這都對治療心理健康有莫大幫助。

記者：陳卓賢

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