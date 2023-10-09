▲ 【可持續發展】樂高減少使用一次性塑膠 內外包裝盒大改革、用甘蔗製LEGO

積木玩具LEGO是任何年齡層都喜愛的玩具，但無論是LEGO積木、包裝盒或包裝盒內的小袋子均由塑膠製成。為推動可持續發展政策，樂高集團（LEGO Group）致力減少使用一次性塑膠，並透過改變積木及包裝盒原材料、推出環保主題、重用推廣活動模型等方面，向碳中和之路邁進。

現時LEGO的包裝是結合紙質及塑膠兩種物料

樂高港澳台總經理曾憲文接受本報專訪時表示，可持續發展是樂高一直推動的策略，所有人都知道LEGO玩具使用大量塑膠，目前公司已將外盒的包裝變成紙質，下一步是將盒內的小型塑膠袋子都變成紙質，故現時LEGO的包裝是結合紙質及塑膠兩種物料，外面紙質、內部塑膠。

樂高目標在2025年底或之前，實現所有包裝均由可持續來源的物料製成，即相關物料屬可再生，或是由回收物料製成，並獲得Forest Stewardship Council（FSC）的認證。樂高上半年已包裝了約15萬個裝有紙袋的LEGO盒子。

用生物性塑膠及可回收塑膠製作LEGO

「我們正努力確保LEGO不再使用一次性塑膠，並逐步將盒內的所有透明塑膠袋都換成紙質，而為方便小孩核對說明書上的拼砌步驟，公司會在所有小紙盒上標誌12345等數字，讓他們可以清晰知道在不同時間打開不同的小盒子。」

巨型LEGO模型循環再用

曾憲文指，目前樂高在取代包裝塑膠的問題上已進行至約一半階段，但除包裝外，製作LEGO積木的原材料也是塑膠，故此自2018年起，樂高已開始使用一種由巴西甘蔗製成的新型生物性塑膠作為積木的原材料。除了使用生物質塑膠原材料，樂高亦使用獲美國食品藥物管理局批准的可回收塑膠，作為製作積木的原材料。

曾憲文早前曾擔任ReThink HK活動的嘉賓，講述可持續發展相關議題。樂高不時會在商場大型節日活動推出巨型LEGO模型，曾憲文稱，為減少製造新模型的次數，每次推廣活動完畢，公司都會將這些巨型模型運回貨倉收藏，以便之後在不同推廣活動重用。

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記者：陳韻妍