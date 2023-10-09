  • 25°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 21:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股開市】地綠危機持續油價升3%　道指先跌後升　納指跌1%（不斷更新）

股市 21:37 2023/10/09

分享：

分享：

以色列、巴勒斯坦戰火持續，以色列動員30萬預備役人員，市場聚焦以色列強烈反擊措施，以巴戰火為已疲弱的市場增添地緣政治風險，油價升逾3%，布蘭特期油報87.5美元，紐約期油報85.9美元，美滙指數升0.3%，報106.39，道指開市先跌後穩，標指跌0.4%，納指跌0.9%。

債券市場因哥倫布日休市。除地緣局勢外，市場本周焦點將落於美國分別於周三及周四的公布的PPI及CPI數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞：

【外圍一周前瞻】本周聚焦美國通脹數據　若CPI回升、聯儲局11月加息預期或逾50%

點擊圖片放大
+2

即市走勢：

【21：30】道指開市跌56點，標指跌0.4%，納指跌0.9%。

【18：57】【以巴衝突】國泰航空：取消10.10、10.12往返香港與特拉維夫航班　港府向以色列發出紅色外遊警示（第二版）

【18：56】【芯片大戰】美國放寬三星、SK海力士出口芯片設備到中國工廠管制

【18：22】【以巴衝突】投資界憂以巴衝突加劇地緣政治緊張　或致油價大漲

【18：18】【以巴衝突】以色列擬售300億美元外匯穩滙市　賣國債獲數倍超購

【16：28】【亞洲經濟】法外貿：美元強勢將持續　除人行及日央行以外的亞洲央行傾向按兵不動

【14：37】【美國加息】普徠仕：美十年期國債孳息料升至5.5厘　關注流動性錯配會否導致經濟硬著陸

【12：38】道指期貨跌222點，報33378點，標指期貨跌34點，報4307點，納指期貨跌123點或0.8%，報14988點。

【11：20】【油價走勢】高盛：以巴衝突對供需平衡和庫存不會立刻造成重大影響　維持布油100美元預測

【09：41】【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌　《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

【09：18】道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。

【07：30】【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲　地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

【07：30】【美股焦點】以巴戰火持續　以色列股市急瀉6%

【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】以色列戰火何以震撼全球　50年前經驗不容輕視？

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美非農數據強勁　長債息4.8厘　道指照升288點 納指升1.6%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩

美股 美國 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股焦點】耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂　未見勞動力市場過熱證據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款