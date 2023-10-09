  • 24°C
香港時間 : 20231009日 (週一) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】以巴衝突升級地緣政治風險升溫　道指期貨跌逾200點、油價升近半成（不斷更新）

股市 10:01 2023/10/09

分享：

分享：

以色列、巴勒斯坦爆發戰火，巴勒斯坦武裝分子哈馬斯突襲以色列，以色列隨即反擊，至今令以巴雙方分別有700、400人死亡。以巴戰火為已疲弱的市場增添地緣政治風險，美股期貨周一於亞洲時段下挫，道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。債券市場因哥倫布日休市。除地緣局勢外，市場本周焦點將落於美國分別於周三及周四的公布的PPI及CPI數據。

商品價格方面，布蘭特期油及紐約期油在電子交易時段每桶分別報88.36美元及86.65美元，分別較上周收市升4.5%及4.6%。金價就升1%，見1863.5美元。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

理財要貼地
【理財要貼地】投連壽險回報高達9%？斷供都得？林昶恆為你拆解

焦點新聞：

【外圍一周前瞻】本周聚焦美國通脹數據　若CPI回升、聯儲局11月加息預期或逾50%

點擊圖片放大
+2

即市走勢：

【09：41】【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌　《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

【09：18】道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。

【07：30】【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲　地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

【07：30】【美股焦點】以巴戰火持續　以色列股市急瀉6%

【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美非農數據強勁　長債息4.8厘　道指照升288點 納指升1.6%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩

美股 美國 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】天文台中午前落八號風球、十點半改發紅雨　意味下午2時復市（不斷更新）

下一篇文章

【可持續發展】樂高減少使用一次性塑膠　內外包裝盒大改革、用甘蔗製LEGO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款