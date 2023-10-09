【美股期貨】以巴衝突升級地緣政治風險升溫　道指期貨跌逾200點、油價升近半成（不斷更新）

以色列、巴勒斯坦爆發戰火，巴勒斯坦武裝分子哈馬斯突襲以色列，以色列隨即反擊，至今令以巴雙方分別有700、400人死亡。以巴戰火為已疲弱的市場增添地緣政治風險，美股期貨周一於亞洲時段下挫，道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。債券市場因哥倫布日休市。除地緣局勢外，市場本周焦點將落於美國分別於周三及周四的公布的PPI及CPI數據。

商品價格方面，布蘭特期油及紐約期油在電子交易時段每桶分別報88.36美元及86.65美元，分別較上周收市升4.5%及4.6%。金價就升1%，見1863.5美元。

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【09：18】道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。

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【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

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責任編輯：梁浩碩