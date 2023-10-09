【美股市況】鷹派儲行洛根：加息必要性降低　抽股撑道指　納指跌0.8%（不斷更新）

鷹派的達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，近期美債息飈升意味儲局加息的必要性降低，因為高債息有冷卻經濟的作用，不過，長債息上升，同時亦反映經濟強勁，央行便可能需要進一步的收緊。

洛根指出，通脹仍過高，勞動力市場仍然非常強勁，產出、支出和就業增長都超出了預期。「我們需要限制性的金融狀況，才能將通脹恢復到 2%。」

洛根表示，繼續專注於恢復價格穩定，但認為需要在勞動力市場進行一些再平衡。

債券市場因哥倫布日休市，美滙指數升0.2%，報106.24。

以色列、巴勒斯坦戰火持續，以色列動員30萬預備役人員，市場聚焦以色列強烈反擊措施，以巴戰火為已疲弱的市場增添地緣政治風險，油價升逾3%，布蘭特期油報87.5美元，紐約期油報85.9美元。

油股雪佛龍支撐道指走勢，早段反覆46點，標指跌0.3%，納指跌0.6%。

除地緣局勢外，市場本周焦點將落於美國分別於周三及周四的公布的PPI及CPI數據。

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【外圍一周前瞻】本周聚焦美國通脹數據 若CPI回升、聯儲局11月加息預期或逾50%

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即市走勢：

【21：45】道指一度倒升

【21：33】【美股焦點】耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂 未見勞動力市場過熱證據

【21：30】道指開市跌56點，標指跌0.4%，納指跌0.9%。

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【12：38】道指期貨跌222點，報33378點，標指期貨跌34點，報4307點，納指期貨跌123點或0.8%，報14988點。

【11：20】【油價走勢】高盛：以巴衝突對供需平衡和庫存不會立刻造成重大影響 維持布油100美元預測

【09：41】【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌 《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

【09：18】道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。

【07：30】【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲 地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

【07：30】【美股焦點】以巴戰火持續 以色列股市急瀉6%

【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

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責任編輯：梁浩碩