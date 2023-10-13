【美股市況】美CPI略高於預期　美滙美債息反彈　道指跌57點　納指升0.3%，英偉達及蘋果均升逾1%（不斷更新）

美國9月CPI（消費物價指數）按年升幅維持3.7%，略高於市場預期的3.6%；按月則升0.4%，略高於預期0.3%；核心CPI按年升幅由4.3%回落至4.1%，符預期；按月升0.3%，符預期。通脹下行受阻，令市場對重燃年內加息預期，令美滙再度升穿106關，暫報106.23，長債息重返4.6厘水平，暫報4.633厘。

美股周四開市個別發展，道指跌57點，納指升38點或0.3%。焦點股方面，英偉達（美：NVDA）升超過1%，暫報474.3美元；蘋果（美：AAPL）同樣升逾1%，暫報182.21美元。

前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Kenneth Rogoff預計，債息將在一段長時間內保持在較高水平，並警告在錨定通脹預期上，聯儲局仍有一場仗要打。他坦言，基本面似乎表明利率將長期保持在較高水平，被問及美國經濟能否承受5%的利率時，Rogoff指，利率已經上升，美國經濟也許會在某個時候陷入衰退，但經濟並沒有想像的那麼崩潰。

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即市走勢︰

【00：06】G7公報：將密切監控對俄羅斯原油和石油產品施加的價格上限，並採取必要的執法措施。

【23：40】據華爾街日報，美國食品藥品管理局（FDA）將禁售英美煙草公司旗下Vuse品牌生產的含有薄荷純醇的電子煙產品。FDA稱仍在審查Vuse的煙草口味。英美煙草ADR跌4%，創即市新低。

【23：24】標普全球市場財智數據顯示：以色列債務違約保險成本達到109個基點，為自2013年11月以來最高水平。

【23：21】中概指數一度下跌將近3%，京東跌超6%，B站跌約4%, 虎牙、百度跌約3.8%，蔚來汽車跌3.1%，拼多多跌約2.7%。中進醫療漲超4.4%，億咖通科技漲超6.2%，盛豐物流漲23.7%。

【23：15】據The Information報道, OpenAI 行政總裁Altman告知員工，公司當月收入已超過1億美元，按年化標準計算，折合年化收入13億美元，相比今年夏季進一步增長30%。當時，公司宣稱已實現年化收入10億美元目標。

【23：15】道指跌57點 納指升0.3%，英偉達及蘋果均升逾1%

【22：20】美滙美債息齊反彈 道指跌92點、納指升0.2%

【21：30】美CPI略高於預期 美債息重上4.6厘 道指升34點、納指升0.1%

【20：30】【美國經濟數據】美國9月CPI按年升3.7% 高於預期│核心CPI按年升4.1% 符預期

【18：25】美CPI公布前，道指期貨升136點、納指期貨升0.4%

【16：50】【癌症藥突破】Tempest一日暴升39倍、今盤前吐3成 轉移性肝細胞癌新藥數據正面

【15：06】【金融中心】花旗擬今年在新加坡舉行董事會會議、12年來首次 計劃擴大在星的業務發展

【14：16】【禁跨境炒股】中國據報明確禁內地投資者本土開立離岸交易帳戶

【12：41】道指期貨升64點，報34056點，標指期貨升12點，報4422點，納指期貨升45.5點，報15425點。

【12：41】【車廠大罷工】UAW罷工行動再升級 擴至福特利潤最高的卡車廠

【10：43】【美股焦點】高盛出售家居裝修貸款GreenSky 料影響第3季盈利

【08：55】【美股焦點︱MSFT】微軟遭國稅局追補繳289億美元稅款 微軟︰將提出上訴

【08：12】【美國加息】議息紀錄︰決策成員同意利率保持限制性 貨幣政策面對雙向風險

【07：48】【儲局官員】科林斯︰利率已達到或接近頂峰 不過仍有可能進一步加息

====以下為10月11日美股市況====

聯儲局公布9月議息紀錄顯示，決策成員都同意適宜「審慎推進」貨幣政策，同意利率應在一定時期內保持限制性。對於是否需要進一步加息，官員們仍存在分歧，最終結果表明在未來的會議上可能會再次加息。

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官員們認同信貸緊縮可能會抑制經濟活動，但儘管風險出現轉變，FOMC仍將在一段時間內保持高利率水平。

道指反覆拉鋸，截至今晨4時（即收市），道指升65點，報33804點；標指升18點，報4376點；納指升96點或0.7%，報13659點。美10年期債息報4.562厘；美滙指收微跌0.05%，報105.77。Meta及Nvidia分別升1.9%和2.2%。

美國9月PPI最終需求（衡量由生產者從其商品及服務中獲得的收入）按月升幅由0.7%減速至0.5%，但仍超預期的0.3%；按年升幅由2%增至2.2%，遠高於預期1.6%。核心PPI按月升幅由0.2%增至0.3%，超預期0.2%；核心PPI按年增速急增至2.7%，遠較預期2.3%及8月2.5%為高。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，除非通脹回升，聯儲局毋須進一步加息。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，隨著金融市場收緊，儲局在採取進一步的利率行動前，可以先觀望形勢的發展。儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）於IMF和世界銀行年會上表示，通脹依然遠高過目標，聯儲局可能需要進一步加息，維持利率於高水平的時間或較預期為長。

資產管理公司Pimco認為，債券收益率飆升和衰退風險，正在開啟固收產品回報率「極具吸引力」的時代。該機構3位分析師在報告中寫道，隨著通脹降溫以及經濟增長受到主要經濟體貨幣政策滯後性的衝擊，高評級債券未來6至12個月的前景尤其光明。

摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，繼續對股市持中性看法，但近期股市的拋售正在使市場水平更接近具吸引力的切入點。在區域層面，該行看到日本進一步重估的潛力、美國強勁的現金流生成能力以及英國獲得高股息的廉價途徑。又指利率急劇上升造成了資產市場的扭曲，但這種扭曲比簡單地預測或預測經濟衰退的時間更容易進行交易。

俄羅斯應對盧布貶值，實施資本管制措施，將強制出口企業在6個月內出售所獲得的外滙收入。

獲伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨表示，下午用制導飛彈擊中了以色列的一個軍事哨站，有以色列士兵受傷，再次發起跨境襲擊，以色列仍在集結大軍。美國及其盟友警告真主黨，不要參與哈馬斯-以色列戰爭。對於戰事有機會擴大，市場避險意識升溫，資金湧入黃金及歐美債市，現貨金價曾升0.9%，高見1877美元， 午市升幅收窄。

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即市走勢︰

【02：05】9月議息紀錄顯示，決策成員都同意適宜「審慎推進」貨幣政策，同意利率應在一定時期內保持限制性。對於是否需要進一步加息，官員們仍存在分歧

【00：49】美國聯邦貿易委員會（FTC）提議新規，將禁止企業向消費者收取垃圾費用。

【00：46】美國能源信息署（EIA）：預計美國2023年四季度石油產量將達到1316萬桶/日，並創歷史新高。預計2023年布蘭特原油價格84.09美元/桶（上個月料為84.46美元），預計2024年為94.91美元/桶（上個月料為88.22美元）。

預計2023年紐約汽油價格3.62美元/加侖（上個月料為3.60美元），預計2024年為3.69美元/加侖（上個月料為3.52美元）。

預計美國2023年GDP將增長2.3%（上個月料增2.2%），預計2024年將增長1.6%（上個月料增1.4%）。

【00：22】埃克森美孚CEO：暫不考慮裁員。將改進鑽井作業方式，以節省開支。

【23：45】歐股收市個別發展，德國DAX30指數漲0.2%，英國富時100指數跌0.1%，法國CAC40指數跌0.4%，泛歐STOXX 600指數升0.2%。

【23：43】倫敦證券交易所首席執行官：IPO市場環境不理想，但項目儲備正在增長。

【23：28】微軟微調收購動視暴雪的協議條款，旨在獲得英國方面的許可。歐盟方面對這一舉動未表示異議。預計英國企業併購監管部門將在數天內同意這起併購交易。動視暴雪股價轉跌為漲

【22：00】PPI生產價格回升 美債息跌幅收窄 道指升60點 納指升0.4%

【21：30】生產價格回升 美債息跌幅收窄 道指升135點 納指升0.6%

【21：00】【美國經濟數據】美國9月PPI按年升2.2% 高於預期│30年定息按揭利率升至7.67厘

【19：00】獲伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨表示，下午用制導飛彈擊中了以色列的一個軍事哨站，有以色列士兵受傷，再次發起跨境襲擊，以色列仍在集結大軍。美國及其盟友警告真主黨，不要參與哈馬斯-以色列戰爭。

【18：15】美債息急回至4.55厘 道指期貨靠穩升61點 納指期貨升近0.3%

【18：00】【儲局官員】鮑曼：美國消費和勞動力市場強勁 利率可能需要進一步上調

【17：40】【LVMH】LVMH第三季業績遜預期、股價挫7% 中美增長齊啞火、與內地人缺海外「衝動消費」有關？

【14：34】【金融峰會】香港再辦國際金融領袖投資峰會 多家美資大行舵手撐場、中資監管機構未現身？（附全名單）

【12：45】【酒店訂房】Booking.com未有準時向酒店民宿支付旅客入住費用 拖數地區遍布日本、西班牙、蘇格蘭等

【12：14】道指期貨升4點，報33940點，標指期貨升2點，報4393點，納指期貨升26點，報15297點。

【10：21】【大行看法】摩根資管稱債息升至令人驚訝 仍建議輕度增持較長年期債券？

【09：51】【日圓走勢】神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155 每百日圓兌港元見5.03算

【08：58】【Samsung】三星電子︰第三季度營業利潤按年跌78% 收入跌13%

【08：19】【儲局官員】卡什卡利︰美債息上升 未必等於降低進一步加息必要性

====以下為10月10日美股市況====

地緣危機降溫，伊朗最高精神領袖哈梅內伊否認伊朗參與哈馬斯對以色列突襲行動，戰爭衝突的範圍縮細 ；沙特表示正與地區和國際夥伴一起，全力防止加沙及鄰近地區的局勢升級。市場憂慮減，美債息跌穿4.65厘，美滙指數跌穿106關。

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美股造好，截至今晨4時（即收市），道指升134點，報33739點；標指升22點，報4358點；納指升78點或0.58%，13562點。焦點股Tesla升1.52%， Nvidia升1.16%。避險降溫 ，美長債息急回，跌至4.649厘，美滙指數跌穿106關，暫報105.77，跌0.3%。

聯儲局官員表明，正在關注美債息上升對經濟的影響，券商同樣憂慮債息高企或對企業甚至股市構成風險。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，以巴衝突讓美國和全球經濟帶來不確定性，認為聯儲局毋須再加息，政策的限制性已足夠 。

紐約聯儲銀行最新調查顯示，美消費者通脹預期微升，料個人財政惡化。消費者1年期通脹預測平均值為3.7%，略高於前一個月的3.6%，3年期通脹預測平均值則由2.8%升至3%，5年期通脹預測平均值由3%降至2.8%。

聯邦基金利率及美債息早前持續上升，高盛經濟學家David Mericle和Ronnie Walker指，以利率上升為首的金融環境進一步收緊產生的主要影響是其對GDP成長會更長久地形成拖累，並埋下金融風險隱患，但遠不及去年金融環境收緊產生的影響，小得不足以造成經濟衰退。

該行認為美債息上升具相對吸引力，或會令股票估值下降。另外，融資難度加大將促使更多公司倒閉，而且對聯邦政府債務構成可持續性的擔憂，或促使華府採取行動削減赤字。

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即市走勢︰

【23：20】美債息跌穿4.7厘 道指曾升192點、納指升1%，特斯拉升逾3%

【23：10】美股造好，道指曾升192點，標指曾升0.8%，納指曾升1%。

焦點股Tesla曾升3.3%，高見268.32美元，Nvidia曾升1.3%，高見458.44美元。

【22：50】【儲局官員】博斯蒂克：若美國經濟前景發生變化 可能需要進一步加息

【21：30】美債息4.7厘甶覆，道指升90點、納指升0.1%

【21：20】【美國經濟數據】美國9月NFIB 小型企業樂觀指數跌至90.8 遜預期

【19：07】【分析】為何綠債暗盤跌穿100元 立即被買入？

【18：35】美滙跌穿106關 道指期貨升81點、納指期貨升49點

【17：58】【歐洲加息】奧地利央行行長：若經濟出現額外衝擊 歐洲央行或會再加息一至兩次

【17：32】【分析】《施政報告》料降低BSD及NRSD兩大印花稅 為何港府對樓市只減辣不撤辣？

【17：14】【環球經濟】IMF下調中國、歐元區經濟增長預測 上調全球今、明年估算通脹率

【15：15】【日圓走勢】日本央行擬於月底調升2023財年物價升幅預測至近3% 日圓略回軟至148.8、兌港元5.255算

【12：04】道指期貨升19點，報33820點，標指期貨升3點，報4372點，納指期貨升22點，報15209點。

【10：52】【TSLA】天風證券郭明錤：Tesla Cybertruck最快年底出貨 2025年出貨量料達24萬至26萬部

【10：10】【以巴衝突】德銀：地緣政治風險加劇通脹壓力 或重演1970年代的滯脹時期

【08：12】【儲局官員】美債息飈升下 儲局官員紛紛表態傾向加息必要性降低

====以下為10月9日美股市況====

美股周一尾市走高，市場暫時擺脫了以巴衝突帶來的影響，並重新關注通脹與聯儲局政策問題。能源市場對地緣政治局勢敏感， 油價急升， 紐約期油收漲逾4%。

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油股雪佛龍（美：CVX）及重工股支撐大市走勢，道指早段曾跌153點後， 反覆升最多224點，本港時間今晨4時， 道指升197點或0.6%， 報33604點， 納指升52點或0.4%， 報13484點， 標指升27點，報4335點。雪佛龍收市升逾2.7%， 標普500指數能源板塊漲3.5%，創6個月來最大漲幅。

鷹派的達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，近期美債息飈升意味儲局加息的必要性降低，因為高債息有冷卻經濟的作用，不過，長債息上升，同時亦反映經濟強勁，央行便可能需要進一步的收緊。

洛根指出，通脹仍過高，勞動力市場仍然非常強勁，產出、支出和就業增長都超出了預期。「我們需要限制性的金融狀況，才能將通脹恢復到 2%。」

洛根表示，繼續專注於恢復價格穩定，但認為需要在勞動力市場進行一些再平衡。

美國聯儲局副主席傑斐遜表示， 在看到GDP和失業率的情況之前，無法確定明年是否需要降息。

債券市場因哥倫布日休市，美滙指數即市曾升0.5%至106.6， 尾市回順守106關，無升跌。

以色列、巴勒斯坦戰火持續，以色列動員30萬預備役人員，市場聚焦以色列報復行動，不過，因實力懸殊，戰況未有擴大，油價一度抽升逾5%，布蘭特期油曾觸及89美元，尾市布油及紐油均升逾4%。

除地緣局勢外，市場本周焦點將落於美國分別於周三及周四的公布的PPI及CPI數據。

高盛經濟學家表示，過去幾周美國國債收益率飆升至歷史高位，這將抑制經濟增長並埋下金融風險隱患，不過該行仍預測經濟不會陷入衰退。高盛預計這在未來一年，對美國經濟的衝擊約佔國內生產總值的0.5個百分點，這個較為顯著，但不及去年金融環境收緊產生的拖累，且影響太小，不足以造成經濟衰退的風險。

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焦點新聞：

【外圍一周前瞻】本周聚焦美國通脹數據 若CPI回升、聯儲局11月加息預期或逾50%

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即市走勢：

【04：02】英偉達收跌1.08%，報452.68美元，該公司宣布取消下周在以色列特拉維夫舉辦AI峰會的計劃

【04：01】中概股指數初步跌0.9%，小鵬汽車跌超10%，理想汽車、蔚來跌超4%，嗶哩嗶哩跌超2%，阿里巴巴、京東跌超1%，百度、愛奇藝、騰訊音樂小幅下跌。網易漲超3%，微博、富途控股、唯品會漲超2%。

【03：24】現貨黃金漲1.6%至1861.90美元/盎司，創進入10月份以來新高。

【03：22】英偉達：取消10月15-16日在以色列特拉維夫舉辦現場AI峰會的安排。

【03：10】黎巴嫩真主黨當地時間10月9日發表聲明稱，該組織有三名成員在以色列對黎巴嫩南部的襲擊中死亡，作為回應，黎巴嫩真主黨當晚向以色列位於布拉尼特（Branit）和阿維維姆（Avivim）兩地的軍營，發射了制導火箭彈和迫擊炮。

【02：43】谷歌雲推出面向醫生的新款生成式人工智能（AI）搜索功能，以幫助臨床醫生快速從不同的數據來源獲取信息。

【02：24】地緣局勢重燃供給憂慮，國際油價飆升逾4%， 紐約11月原油期貨收漲3.59美元，漲幅4.34%，報86.38美元/桶。布蘭特12月原油期貨收漲3.57美元，漲幅4.22%，報88.15美元/桶。

【02：16】歐盟啟動對巴勒斯坦援助計劃的緊急審查。

【02：05】商品貨幣加元漲0.5%， 報1.359美元， 紐約期油漲3.7%，暫報85.84美元，新一輪巴以衝突爆發以來，周末歸來的油價一度漲至87.24美元，帶動加元等商品貨幣走高。澳元兌美元維持0.3%漲幅，徘徊於即市高位0.6408美元附近。

【01：28】白宮發表聲明稱，總統拜登當日與以色列總理內塔尼亞胡再次通話。拜登表示，美國向以色列國防軍提供的額外援助正在運往以色列的途中，未來幾天美國還將提供更多援助。

【01：11】政府消息人士稱，西班牙不同意暫停歐盟委員會對巴勒斯坦的援助，並呼籲歐盟在周二進行討論。

【00：24】亞馬遜宣布，將英國一綫運營工人時薪上調至11.8英鎊，至2024年4月份，公司將進一步漲薪至每小時12.3至13英鎊，具體漲幅取決於工人所處地區；亞馬遜計劃招聘1.5萬名季節性工人。正值美西方即將迎來感恩節和聖誕節假日銷售季。

【00：11】道指轉漲，成分股雪佛龍漲3.1%，威瑞森、迪士尼、WBA、安進漲1.59%至1.04%，蘋果漲0.13%，沃爾瑪、寶潔、可口可樂、英特爾則跌1.21%至1.51%。

【23：54】荷蘭政府持有資產機構NLFI：已結束減持荷蘭銀行（ABN Amro）股份的交易計劃。政府在減持股份交易中共獲取8.423億歐元資金。在完成交易後，荷蘭政府在荷蘭銀行控股比例為49.5%。

【23：37】據CoinDesk， 加密貨幣交易所BitStamp正與歐洲各大銀行就加密貨幣使用問題進行磋商。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌0.7%， 法股跌0.5%， 英股跌2點， 泛歐STOXX 600指數跌0.3%

【23：25】中東股市：以色列股指在周日暴跌6.5%之後企穩，週末爆發巴以衝突後，土耳其股指跌超3%

【23：13】據航運消息人士：以色列阿什克倫港口和石油終端在衝突後已經關閉。

【22：25】歐洲基準天然氣期貨上漲高達16%，此前雪佛龍公司關閉以色列一個天然氣田的生產，可能會令東地中海地區的供應減少。

【22：08】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至2%，成分股小鵬汽車跌超9%，優品車跌7%，蔚來汽車和理想汽車跌超4%，B站跌3%，晶科能源、攜程、阿里巴巴、京東至少跌超2.3%，網易則漲約2.4%，中進醫療漲12.6%。

【21：45】道指一度倒升

【21：33】【美股焦點】耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂 未見勞動力市場過熱證據

【21：30】道指開市跌56點，標指跌0.4%，納指跌0.9%。

【18：57】【以巴衝突】國泰航空：取消10.10、10.12往返香港與特拉維夫航班 港府向以色列發出紅色外遊警示（第二版）

【18：56】【芯片大戰】美國放寬三星、SK海力士出口芯片設備到中國工廠管制

【18：22】【以巴衝突】投資界憂以巴衝突加劇地緣政治緊張 或致油價大漲

【18：18】【以巴衝突】以色列擬售300億美元外匯穩滙市 賣國債獲數倍超購

【16：28】【亞洲經濟】法外貿：美元強勢將持續 除人行及日央行以外的亞洲央行傾向按兵不動

【14：37】【美國加息】普徠仕：美十年期國債孳息料升至5.5厘 關注流動性錯配會否導致經濟硬著陸

【12：38】道指期貨跌222點，報33378點，標指期貨跌34點，報4307點，納指期貨跌123點或0.8%，報14988點。

【11：20】【油價走勢】高盛：以巴衝突對供需平衡和庫存不會立刻造成重大影響 維持布油100美元預測

【09：41】【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌 《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

【09：18】道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。

【07：30】【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲 地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

【07：30】【美股焦點】以巴戰火持續 以色列股市急瀉6%

【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美非農數據強勁 長債息4.8厘 道指照升288點 納指升1.6%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩