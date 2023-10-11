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【美股市況】美債息跌穿4.7厘　道指升270點、納指升1.2% 特斯拉升3%（不斷更新）

股市 00:35 2023/10/11

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地緣危機急降溫，由於哈梅內伊否認伊朗是幕後黑手，戰爭衝突的範圍縮細，市場減低憂慮，美債息急回，跌1490點（1000點等於0.1厘）至4.655厘，美滙指數跌穿106關，暫報105.72，跌0.35%。

美股造好，截至本港時間0時35分，道指升270點，標指升1.1%，納指升1.2%。焦點股Tesla升3%，暫報266.41美元 ; Nvidia曾升1.7%，高見460.87美元。

沙特表示，正與地區和國際夥伴一起，全力防止加沙及鄰近地區的局勢升級。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，以巴衝突讓美國和全球經濟帶來不確定性，聯儲局毋須再加息了，政策的限制性已足夠  ; 並認為美國經濟不至於陷入衰退。

聯邦基金利率及美債息早前持續上升，高盛經濟學家David Mericle和Ronnie Walker指，以利率上升為首的金融環境進一步收緊產生的主要影響是其對GDP成長會更長久地形成拖累，並埋下金融風險隱患，但遠不及去年金融環境收緊產生的影響，小得不足以造成經濟衰退。

該行認為美債息上升具相對吸引力，或會令股票估值下降。另外，融資難度加大將促使更多公司倒閉，而且對聯邦政府債務構成可持續性的擔憂，或促使華府採取行動削減赤字。
 

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：20】美債息跌穿4.7厘 道指曾升192點、納指升1%，特斯拉升逾3%

【23：10】美股造好，道指曾升192點，標指曾升0.8%，納指曾升1%。

焦點股Tesla曾升3.3%，高見268.32美元，Nvidia曾升1.3%，高見458.44美元。

【22：50】【儲局官員】博斯蒂克：若美國經濟前景發生變化　可能需要進一步加息

【21：30】美債息4.7厘甶覆，道指升90點、納指升0.1%

【21：20】【美國經濟數據】美國9月NFIB 小型企業樂觀指數跌至90.8　遜預期

【19：07】【分析】為何綠債暗盤跌穿100元　立即被買入？

【18：35】美滙跌穿106關 道指期貨升81點、納指期貨升49點

【17：58】【歐洲加息】奧地利央行行長：若經濟出現額外衝擊　歐洲央行或會再加息一至兩次

【17：32】【分析】《施政報告》料降低BSD及NRSD兩大印花稅　為何港府對樓市只減辣不撤辣？

【17：14】【環球經濟】IMF下調中國、歐元區經濟增長預測　上調全球今、明年估算通脹率

【15：15】【日圓走勢】日本央行擬於月底調升2023財年物價升幅預測至近3%　日圓略回軟至148.8、兌港元5.255算

【12：04】道指期貨升19點，報33820點，標指期貨升3點，報4372點，納指期貨升22點，報15209點。

【10：52】【TSLA】天風證券郭明錤：Tesla Cybertruck最快年底出貨　2025年出貨量料達24萬至26萬部

【10：10】【以巴衝突】德銀：地緣政治風險加劇通脹壓力　或重演1970年代的滯脹時期

【08：12】【儲局官員】美債息飈升下　儲局官員紛紛表態傾向加息必要性降低

開市追揸沽
【開市追揸沽】以巴衝突對投資市場影響 綠債上市追揸沽策略

====以下為10月9日美股市況====

美股周一尾市走高，市場暫時擺脫了以巴衝突帶來的影響，並重新關注通脹與聯儲局政策問題。能源市場對地緣政治局勢敏感， 油價急升， 紐約期油收漲逾4%。

即睇美股收市：

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油股雪佛龍（美：CVX）及重工股支撐大市走勢，道指早段曾跌153點後， 反覆升最多224點，本港時間今晨4時， 道指升197點或0.6%， 報33604點， 納指升52點或0.4%， 報13484點， 標指升27點，報4335點。雪佛龍收市升逾2.7%， 標普500指數能源板塊漲3.5%，創6個月來最大漲幅。

鷹派的達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，近期美債息飈升意味儲局加息的必要性降低，因為高債息有冷卻經濟的作用，不過，長債息上升，同時亦反映經濟強勁，央行便可能需要進一步的收緊。

洛根指出，通脹仍過高，勞動力市場仍然非常強勁，產出、支出和就業增長都超出了預期。「我們需要限制性的金融狀況，才能將通脹恢復到 2%。」

洛根表示，繼續專注於恢復價格穩定，但認為需要在勞動力市場進行一些再平衡。

美國聯儲局副主席傑斐遜表示， 在看到GDP和失業率的情況之前，無法確定明年是否需要降息。

債券市場因哥倫布日休市，美滙指數即市曾升0.5%至106.6， 尾市回順守106關，無升跌。

以色列、巴勒斯坦戰火持續，以色列動員30萬預備役人員，市場聚焦以色列報復行動，不過，因實力懸殊，戰況未有擴大，油價一度抽升逾5%，布蘭特期油曾觸及89美元，尾市布油及紐油均升逾4%。

除地緣局勢外，市場本周焦點將落於美國分別於周三及周四的公布的PPI及CPI數據。

高盛經濟學家表示，過去幾周美國國債收益率飆升至歷史高位，這將抑制經濟增長並埋下金融風險隱患，不過該行仍預測經濟不會陷入衰退。高盛預計這在未來一年，對美國經濟的衝擊約佔國內生產總值的0.5個百分點，這個較為顯著，但不及去年金融環境收緊產生的拖累，且影響太小，不足以造成經濟衰退的風險。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】以色列戰火何以震撼全球　50年前經驗不容輕視？

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞：

【外圍一周前瞻】本周聚焦美國通脹數據　若CPI回升、聯儲局11月加息預期或逾50%

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即市走勢：

【04：02】英偉達收跌1.08%，報452.68美元，該公司宣布取消下周在以色列特拉維夫舉辦AI峰會的計劃

【04：01】中概股指數初步跌0.9%，小鵬汽車跌超10%，理想汽車、蔚來跌超4%，嗶哩嗶哩跌超2%，阿里巴巴、京東跌超1%，百度、愛奇藝、騰訊音樂小幅下跌。網易漲超3%，微博、富途控股、唯品會漲超2%。

【03：24】現貨黃金漲1.6%至1861.90美元/盎司，創進入10月份以來新高。

【03：22】英偉達：取消10月15-16日在以色列特拉維夫舉辦現場AI峰會的安排。

【03：10】黎巴嫩真主黨當地時間10月9日發表聲明稱，該組織有三名成員在以色列對黎巴嫩南部的襲擊中死亡，作為回應，黎巴嫩真主黨當晚向以色列位於布拉尼特（Branit）和阿維維姆（Avivim）兩地的軍營，發射了制導火箭彈和迫擊炮。

【02：43】谷歌雲推出面向醫生的新款生成式人工智能（AI）搜索功能，以幫助臨床醫生快速從不同的數據來源獲取信息。

【02：24】地緣局勢重燃供給憂慮，國際油價飆升逾4%， 紐約11月原油期貨收漲3.59美元，漲幅4.34%，報86.38美元/桶。布蘭特12月原油期貨收漲3.57美元，漲幅4.22%，報88.15美元/桶。

【02：16】歐盟啟動對巴勒斯坦援助計劃的緊急審查。

【02：05】商品貨幣加元漲0.5%， 報1.359美元， 紐約期油漲3.7%，暫報85.84美元，新一輪巴以衝突爆發以來，周末歸來的油價一度漲至87.24美元，帶動加元等商品貨幣走高。澳元兌美元維持0.3%漲幅，徘徊於即市高位0.6408美元附近。

【01：28】白宮發表聲明稱，總統拜登當日與以色列總理內塔尼亞胡再次通話。拜登表示，美國向以色列國防軍提供的額外援助正在運往以色列的途中，未來幾天美國還將提供更多援助。

【01：11】政府消息人士稱，西班牙不同意暫停歐盟委員會對巴勒斯坦的援助，並呼籲歐盟在周二進行討論。

【00：24】亞馬遜宣布，將英國一綫運營工人時薪上調至11.8英鎊，至2024年4月份，公司將進一步漲薪至每小時12.3至13英鎊，具體漲幅取決於工人所處地區；亞馬遜計劃招聘1.5萬名季節性工人。正值美西方即將迎來感恩節和聖誕節假日銷售季。

【00：11】道指轉漲，成分股雪佛龍漲3.1%，威瑞森、迪士尼、WBA、安進漲1.59%至1.04%，蘋果漲0.13%，沃爾瑪、寶潔、可口可樂、英特爾則跌1.21%至1.51%。

【23：54】荷蘭政府持有資產機構NLFI：已結束減持荷蘭銀行（ABN Amro）股份的交易計劃。政府在減持股份交易中共獲取8.423億歐元資金。在完成交易後，荷蘭政府在荷蘭銀行控股比例為49.5%。

【23：37】據CoinDesk， 加密貨幣交易所BitStamp正與歐洲各大銀行就加密貨幣使用問題進行磋商。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌0.7%， 法股跌0.5%， 英股跌2點， 泛歐STOXX 600指數跌0.3%

【23：25】中東股市：以色列股指在周日暴跌6.5%之後企穩，週末爆發巴以衝突後，土耳其股指跌超3%

【23：13】據航運消息人士：以色列阿什克倫港口和石油終端在衝突後已經關閉。

【22：25】歐洲基準天然氣期貨上漲高達16%，此前雪佛龍公司關閉以色列一個天然氣田的生產，可能會令東地中海地區的供應減少。

【22：08】納斯達克金龍中國指數跌幅擴大至2%，成分股小鵬汽車跌超9%，優品車跌7%，蔚來汽車和理想汽車跌超4%，B站跌3%，晶科能源、攜程、阿里巴巴、京東至少跌超2.3%，網易則漲約2.4%，中進醫療漲12.6%。

【21：45】道指一度倒升

【21：33】【美股焦點】耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂　未見勞動力市場過熱證據

【21：30】道指開市跌56點，標指跌0.4%，納指跌0.9%。

【18：57】【以巴衝突】國泰航空：取消10.10、10.12往返香港與特拉維夫航班　港府向以色列發出紅色外遊警示（第二版）

【18：56】【芯片大戰】美國放寬三星、SK海力士出口芯片設備到中國工廠管制

【18：22】【以巴衝突】投資界憂以巴衝突加劇地緣政治緊張　或致油價大漲

【18：18】【以巴衝突】以色列擬售300億美元外匯穩滙市　賣國債獲數倍超購

【16：28】【亞洲經濟】法外貿：美元強勢將持續　除人行及日央行以外的亞洲央行傾向按兵不動

【14：37】【美國加息】普徠仕：美十年期國債孳息料升至5.5厘　關注流動性錯配會否導致經濟硬著陸

【12：38】道指期貨跌222點，報33378點，標指期貨跌34點，報4307點，納指期貨跌123點或0.8%，報14988點。

【11：20】【油價走勢】高盛：以巴衝突對供需平衡和庫存不會立刻造成重大影響　維持布油100美元預測

【09：41】【新股IPO】Birkenstock傳上限定價、周三紐約掛牌　《Barbie》熱潮助市值近100億美元？

【09：18】道指期貨跌211點，報33389點，標指期貨跌32點，報4308點，納指期貨跌108點，報15003點。

【07：30】【以巴衝突】以色列還擊哈馬斯空襲　地緣政治風險升溫或促黃金、美元等避險資產需求

【07：30】【美股焦點】以巴戰火持續　以色列股市急瀉6%

【07：30】美股上周五反覆上升， 美國9月就業報告整體表現超強勁，非農新增職位由22.7萬大增至33.6萬職位，超預預期的17萬，反映就業市道佳，勞工市場持續緊張，儲局有機會繼續加息。道指早段最多跌272點，踏入中段掉頭向上，納指反彈一度達1.9%。本港時間今晨4時， 道指升288點或0.9%， 報33407點； 納指升211點或1.6%， 報13431點； 標指升50點或1.2%， 報4308點。標指和納指創下自8月29日以來最大單日漲幅。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美非農數據強勁　長債息4.8厘　道指照升288點 納指升1.6%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩

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