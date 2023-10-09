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【大市看法】東亞李振豪：港股呈一浪低於一浪形態+HIBOR高企　籲炒股不炒市

股市 09:28 2023/10/09

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【大市看法】東亞李振豪：港股呈一浪低於一浪形態+HIBOR高企　籲炒股不炒市

港股上周連日成交不足500億元，市場憧憬北水假後重來，大市有望獲得新支持。不過，東亞銀行首席投資策略師李振豪對大市前景看法保守，認為港股自年中開始成交下降，與中美博奕有關，在外資撤離下，大市呈現一浪低於一浪的形態，加上港元拆息（HIBOR）高企於5厘，預期港股短期走勢看不到重大變化。

9月CPI是聯儲局11月會否加息的指標

李振豪稱，若內地經濟數據改善，港股或會止跌，但大升可能性不大，因恒指會受到傳統房地產股及科技股拖累，預期大市於17000點附近徘徊，惟個別股份可升，維持炒股不炒市格局，相對看好濠賭股、旅遊股及餐飲股等。

美國會於本周三及四公布通脹數據，李振豪稱，美國9月份的CPI數據是聯儲局11月會否加息的指標，也是港息會否繼續上揚的關鍵，目前不明朗因素相對大，貿然入市的風險較高，若港元拆息升越5厘，港股恐要再跌一下。

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記者：陳韻妍

港股 東亞 拆息 外資 恒生指數 加息 通脹 美國聯儲局
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