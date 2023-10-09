【盈警｜HKBN】香港寬頻：兩大原因累全年轉蝕約13億元　曾插8%創上市新低

▲ 【盈警｜HKBN】香港寬頻由盈轉虧 兩大原因預期年度轉蝕約13億元

香港寬頻 （01310） 發盈警，預期截至8月31日止年度由盈轉虧，將錄得綜合虧損淨額約13億元，相對去年同期錄得溢利約5.5億元。香港寬頻表示，虧損淨額主要來自財務成本增加5億元、確認商譽減值虧損12億元。香港寬頻周一開市早段最多跌8%，低見2.89元，最新仍跌5%﹐創上市新低。

香港寬頻指，財務成本增加約5億元，主要由於香港銀行同業拆息增加，而集團約一半的銀行借款按浮動利息以香港銀行同業拆息加年息計息，部份財務成本增加的影響已反映在中期業績之中。

確認商譽減值方面，香港寬頻未有明確指出所涉資產，僅指上述商譽減值虧損將不會對其業務現金流量產生任何影響，且對未來年度的業務也無影響。

據香港寬頻中期報告，公司資產負債表上有90.17億元商譽。商譽即集團以往收購資產的價格與相關資產賬面價值的差額，一旦集團認為資產的盈利能力無法補足商譽，便需將商譽減值計入盈虧報表。

【HKBN】香港寬頻任命財務總裁、人才關顧總裁及業務轉型總裁

【HKBN】香港寬頻共同持股計劃IV獲406員工參與 CEO黎汝傑：將投入上限兩年薪金

【HKBN】香港寬頻跌近5% 與HGC大股東終止討論潛在收購要約

責任編輯：梁浩碩