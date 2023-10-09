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全球股票：打破常規以追求更多元化的選股及持續的超額收益

宏觀解讀 07:00 2023/10/09

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究竟哪個投資方法更可取 — 幾乎不考慮價格而投資於預期盈利可快速增長的公司，還是投資於估值看起來較便宜的股票？

過去數年的情況令這一爭論更為激烈。由於低利率降低了企業推動股價上升的機會成本，造就了長達15年的牛市，然而，隨著利率和通脹率在2022 年上升，局面已完全扭轉，2023 年上半年市場波動頻繁。 人工智能相關股票近期的升勢，是預示另一輪增長股的時代， 還是長期高通脹將令價值股成為最終勝利者？無論如何，爭論仍將持續。

也許有關增長股抑或價值股的爭論，並非二選一的命題，而是如何將兩者融合於選股過程中，以應對市場週期變化和波動。

在增長中尋找價值　或價值中尋找增長

在我們投資策略的核心，尋找超額回報的來源，來自於評估企業在特定企業週期階段內，相對於其他股票目前和未來盈利的潛力。

我們將這種方式稱為「生命週期分類研究」（Lifecycle Categorization Research）。我們的投資組合涵蓋各類型的公司，包括增長步伐較慢但擁有穩健現金流，因此較能抵禦經濟衰退風險的成熟企業；在低通脹環境下表現理想的高穩定性增長公司；以及快速增長和處於成熟階段的週期性企業。我們根據每個類型的特性，採用最合適的評估方法，以找出可能跑贏大市的股票。

移向較有增長潛力的階段

顧名思義，企業週期的特性在於變化，我們不僅要適應宏觀經濟環境的變化，同時也要把握企業的成長。我們認為一家企業並非一定要改變其分類才能成為優質股，但若果該企業確實要進行轉型，我們希望其在週期圖表中移向較有增長潛力的階段，以推動股價向上。

大約六年前，我們評估了一家大型歐洲藥廠，將其評定為成熟穩定型。我們發現這家藥廠，是因為與我們跨股票團隊合作的行業分析師，正在尋找投資於中國醫療行業的機會，注意到這家當時在中國初具規模的藥廠具有潛力，因而對其作出投資。

六年過去，我們現時將該公司評為高穩定增長型。期間，指數將其歸類為「增長型」股票以及兼具「價值型」和「增長型」的股票。 該公司業績增長不斷加快，市盈率不斷擴大，表現令我們十分滿意。

這是我們柏瑞投資評估框架中的典型例子，反映團隊在全球不同市場的結構化框架中合作的重要性。 我們相信，只有透過這種合作，研究團隊才能發掘到企業的隱藏價值。

責任編輯：梁浩碩

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撰文 : 柏瑞投資

欄名 : 柏瑞有理

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